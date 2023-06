Da Chukwueze a Morata, svolta Milan: la situazione

Gianluca Di Marzio ha fatto un focus sul mercato del Milan a Sky Sport. Attenzione tutta rivolta all’attacco di Stefano Pioli. Tre nomi

Gianluca Di Marzio a Sky Calciomercato L’Originale ha fatto come di consueto il punto sul mercato del Milan. L’esperto ha innanzitutto fatto un focus sulla fascia destra d’attacco. Se è vero che i rossoneri sono tornati forte su Christian Pulisic, è altrettanto vero che non mollano Samuel Chukwueze del Villareal. Come conferma Gianluca Di Marzio, il nome dell’ivoriano è sempre in cima alla lista dei desideri del Milan.

Abbiamo però capito che non sarà così facile strapparlo al Sottomarino Giallo, dato che nonostante il contratto in scadenza tra un anno continua a sparare alto sulla cifra finale (30-40 milioni di euro). La sensazione è che il Milan vuole temporeggiare così che il club spagnolo possa abbassare le sue pretese, consapevole di non voler perdere il calciatore a zero il prossimo anno.

Ma non soltanto Chukwueze. Furlani e Moncada sono concentratissimi sull’attacco. Dopo aver visto sfumare Marcus Thuram, che ha scelto l’Inter, l’attenzione della nuova dirigenza rossonera è ora focalizzata su due profili.

Milan, per l’attacco resistono i due nomi

E’ una notizia della scorsa settimana, ma che Gianluca Di Marzio continua a confermare. Per l’attacco, Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani non smettono di pensare a Gianluca Scamacca e Alvaro Morata. Sono questi i profili sui cui la dirigenza rossonera sta continuando a lavorare. Forse, però, c’è una pista più calda, quella che porta allo spagnolo Morata. Il fattore economico è infatti decisivo in questo caso.

Il Milan potrebbe aggiudicarsi l’ex Juventus, oggi all’Atletico Madrid, per 10 milioni di euro. Questo il valore della clausola rescissoria inserita nel nuovo contratto di Alvaro Morata coi colchoneros. L’attaccante, infatti, è fresco di rinnovo sino al 2026, ma ha trovato il compromesso della clausola per liberarsi più facilmente. Non è una novità che il 30enne non è più felice a Madrid, non completamente a suo agio sotto la guida di Diego Pablo Simeone.

Il suo desiderio è cambiare quanto prima club. Capiremo presto se c’è davvero il Milan nel futuro di Morata. Per quanto riguarda Scamacca, sondaggi al momento col West Ham. Gli inglesi non aprono al prestito, e non sono disposti a svendere l’azzurro dopo l’enorme investimento della scorsa estate (36 milioni più bonus al Sassuolo).