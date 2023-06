VIDEO ML – Milan, visite mediche per Sportiello: è arrivato a La Madonnina

La giornata di Marco Sportiello. Il portiere, che andrà a ricoprire il ruolo di vice Mike Maignan, è pronto a svolgere le visite mediche prima della firma sul contratto

E’ il giorno del primo acquisto ufficiale, è il giorno di Marco Sportiello. Il portiere classe 1992 di Desio è atteso alla clinica La Madonnina per sottoporsi alle visite mediche del caso, prima di mettere nero su bianco.

10:45 – Sportiello è arrivato alla clinica La Madonnina per sostenere le visite mediche con il Milan.

🚨 Marco Sportiello è arrivato alla clinica La Madonnina per sostenere le visite mediche pic.twitter.com/ztTS5sCy90 — MilanLive.it (@MilanLiveIT) June 27, 2023

L’affare è chiuso ormai da mesi, con il calciatore che ha deciso di sposare il progetto rossonero e di lasciare l’Atalanta a parametro zero. Sarà così l’italiano, che prenderà il posto di Ciprian Tatarusanu, il vice Mike Maignan.

Sportiello è reduce da un’ottima stagione, con la maglia del club bergamasco: il 31enne ha giocato ben 15 partite in Serie A per oltre 1300 minuti. Gasperini lo ha impiegato al posto di Musso, anche quando l’argentino non era infortunato. Così nelle ultime gare è toccato al portiere di Desio difendere i pali dell’Atalanta.

Ora per Sportiello è tempo di Milan, è tempo di coprire le spalle a Mike Maignan. MilanLive.it seguirà la prima giornata rossonera dell’estremo difensore, che lo porterà alla firma nel pomeriggio a Casa Milan.