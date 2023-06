Loftus-Cheek al Milan, accordo totale: cifre e dettagli

Il Milan è un passo dal chiudere l’ingaggio di Loftus-Cheek: in queste ore contatti intensi con il Chelsea per l’accordo definitivo.

Il calciomercato in entrata del Milan sta subendo una decisa accelerata. Oggi le visite mediche di Marco Sportiello e Noah Raveyre, ma anche la definizione di altre importanti trattative.

Nella giornata di ieri si è registrato un avanzamento netto nella negoziazione per Ruben Loftus-Cheek. C’è l’accordo contrattuale co il giocatore e adesso si tratta di mettere a posto le ultime formalità con il Chelsea, disponibilissimo a vendere e che ovviamente cerca di guadagnare il più possibile dalla cessione. L’affare si fa.

Calciomercato Milan, colpo Loftus-Cheek: le ultime news

Il giornalista Gianluca Di Marzio di Sky Sport ha spiegato che Milan e Chelsea stanno definendo gli ultimi dettagli. Loftus-Cheek dovrebbe approdare in Italia per circa 18,5 milioni di sterline (21,5 milioni di euro), bonus compresi. La trattativa è ormai alle battute finali. Anche Sky Sports dall’Inghilterra dà tutto per fatto praticamente.

Il centrocampista inglese rappresenta il primo investimento del nuovo corso rossonero. Già Paolo Maldini e Frederic Massara lo avevano inserito come obiettivo per la mediana. Adesso Loftus-Cheek è pronto per trasferirsi a Milano e mettersi a disposizione di Stefano Pioli, che ovviamente ha dato il suo benestare all’operazione. Pronto un contratto quinquennale.

Il 27enne londinese è alto 1,91 metri ed è forte fisicamente, oltre a possedere una buona tecnica. Ha caratteristiche che torneranno molto utili al Milan nella prossima stagione. Non viene da una stagione esaltante e il suo meglio lo ha dato con Maurizio Sarri nella stagione 2018/2019 da mezzala, però ha il potenziale per fare bene in Serie A.

Loftus-Cheek non sarà l’unico centrocampista ad arrivare alla corte di Pioli. Probabilmente ne arriveranno altri due. Oltre alla cessione di Sandro Tonali al Newcastle United, bisogna considerare pure l’infortunio che terrà Ismael Bennacer lontano dai campi per diversi mesi. Serve un regista che sappia sostituire l’algerino. E magari anche un ulteriore innesto.

Uno dei nomi accostati spesso al Milan è quello di Tijjani Reijnders, 24enne che milita nell’AZ Alkmaar e che viene valutato 18-20 milioni. Negli ultimi giorni è spuntata anche l’ipotesi Sofyan Amrabat, che la Fiorentina non vende per meno di 30 milioni. Tanti tifosi sognano Sergej Milinkovic-Savic della Lazio, però l’affare sembra molto difficile. Per il serbo c’è molta concorrenza e Claudio Lotito chiede 35-40 milioni. Senza scordare che serve offrire uno stipendio da almeno 5 milioni netti annui, senza poter usufruire del Decreto Crescita.