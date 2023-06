Milan, sfida all’Inter: vendetta da 40 milioni

Il Milan è intenzionato a far sul serio per l’attaccante ed è pronto a lanciare la sfida all’Inter. Servono 40 milioni per prendere il giocatore

Continua la sfida all’Inter. Il Milan sarebbe pronto a rispondere allo sgarbo subito nella serata di ieri con Marcus Thuram. I rossoneri hanno trattato per giorni l’acquisto dell’attaccante e nelle ultime ore era cresciuto l’ottimismo. Il no al Psg aveva davvero fatto ben per sperare, ma Furlani non aveva fatto i conti con il blitz di Beppe Marotta, che con un’offerta migliore ha battuto la concorrenza del Diavolo.

Sfuma così l’obiettivo principale per l’attacco, ma sullo sfondo continua ad esserci il nome di Romelu Lukaku. Ad aver lanciato la notizia è stata La Gazzetta dello Sport, un paio di giorni fa, e stamani conferma come il Milan stia facendo sul serio per provare a prendere il giocatore di proprietà del Chelsea. Secondo il giornale rosa, i dirigenti dei rossoneri avrebbero avuto contatti sia con l’entourage del calciatore, sia con i londinesi, formulando un’offerta d’acquisto.

La volontà di Lukaku è però nota: lui vuole solamente l’Inter, ma i nerazzurri non hanno la disponibilità economica per riuscire a mettere a segno il colpo, come lo scorso anno. Il Chelsea non ha voglia di venire incontro ai nerazzurri, concedendo un nuovo prestito. Il belga, così, appare davvero di fronte ad un bivio: il ritorno a Milano, sponda rossonera, o accettare l’offerta araba. Il club londinese ha fissato il prezzo: chi vuole Lukaku dovrà spendere non meno di 40 milioni di euro. Bisognerà dunque capire che il centravanti riuscirà a convincere il Chelsea o se stavolta sarà Lukaku ad accontentare il club.

Non solo il bomber

Ma la sfida sul mercato tra Milan e Inter è davvero totale. Non solo i due attaccanti, Marcus Thuram e Romelu Lukaku, di cui vi abbiamo parlato, ma anche il centrocampista.

Sia sul taccuino del Diavolo che su quello nerazzurro c’è il nome di Davide Frattesi. Le dichiarazioni rilasciate a La Gazzetta dello Sport, nella giornata di ieri, non sembrano lasciare dubbi sul fatto che sia l’Inter la squadra prescelta, ma anche in questo caso i soldi possono fare la differenza. Il tempo non gioca a favore del Milan, che devono sbrigarsi se vogliono davvero mettere le mani sul giocatore azzurro. L’assalto nerazzurro arriverà una volta ceduto Marcelo Brozovic.