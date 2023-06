Pioli e tifosi d’accordo: colpo da sogno per il Milan

Le ultime sul possibile colpo a centrocampo. L’affare mette d’accordo davvero tutti: Pioli e i tifosi sarebbero entusiasti del suo eventuale acquisto

Non sono certo giorni facili per i tifosi del Milan, che faticano a trovare un appiglio per guardare al futuro con ottimismo. In pochi giorni, sono andati via Paolo Maldini, Frederic Massara, Zlatan Ibrahimovic e Sandro Tonali.

Quattro colonne portanti di una squadra, che dovrà trovare nuovi leader, fuori e dentro al campo. E’ evidente che nulla sarà più come prima, ma il Diavolo deve cercare in qualche modo di rialzarsi e cercare di rafforzarsi.

Ora servono davvero tante pedine, per migliorare la rosa. Serve sempre la solita punta, capace di dare il cambio a Olivier Giroud e garantendo quei gol, che né Divock Origi né Ante Rebic, lo scorso anno, non sono riusciti ad offrire. Servono almeno tre centrocampisti, che possano prendere il posto di Tonali, Ismael Bennacer (infortunato fino a dicembre) e quel Franck Kessie, mai davvero sostituto. E serve chiaramente anche l’esterno di destra.

Il budget tra le mani di Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada non è certo basso, dopo la cessione di Tonali al Newcastle, ma è evidente che buona parte dei soldi verrà utilizzata per rafforzare la mediana. I nomi circolati in questi giorni sono davvero tantissimi.

Viviamo in un’altalena, in cui molti calciatori vedono salire le proprie quotazioni, altri invece le vedono crollare. Nelle prossime ore ne sapremo di più su Davide Frattesi, con l’Inter che potrebbe chiudere una volta ultimata la cessione di Marcelo Brozovic in Arabia Saudita.

Un affare, destinato a sfumare, che però non farebbe disperare i tifosi del Diavolo. La valutazione di 40 milioni di euro per il centrocampista italiano, che ha lasciato intendere di volere vestire il nerazzurro, è considerata alta.

Tutti convinti

I sostenitori del Milan, quei soldi li spenderebbero, certamente per qualcun altro. Un giocatore che metterebbe d’accordo davvero tutti c’è ed è Sergej Milinkovic-Savic.

Il serbo ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2024 e la sua valutazione è destinata a scendere, anche perché fino a questo momento non sono arrivate offerte concrete a Claudio Lotito. Il giocatore conosce benissimo la Serie A e con la sua fisicità e tecnica riesce a fare la differenza contro chiunque. I numeri d’altronde parlano per lui: Il 28enne serbo nella stagione appena conclusa ha segnato 11 gol e realizzato 8 assist. Erano stati 11 i centri e 12 i passaggi vincenti lo scorso anno; 8 e 11 in quello precedente. Al Milan, ormai da tempo, mancano i gol dei centrocampista e Milinkovic-Savic, indubbiamente risolverebbe il problema. Ne è convinto anche Stefano Pioli che stravede per lui.