Sì al Milan! Dopo Loftus-Cheek arriva un altro centrocampista per Pioli

Non solo Loftus-Cheek, il Milan vuole prendere altri centrocampisti: uno può arrivare dalla Eredivisie, ha già detto sì ai rossoneri.

Il Milan è vicino a chiudere la trattativa con il Chelsea per Ruben Loftus-Cheek. Salvo colpi di scena, l’inglese sarà il primo nuovo centrocampista che arriverà alla corte di Stefano Pioli. Nelle prossime ore è attesa la fumata bianca.

L’operazione per l’ingaggio del 27enne inglese dovrebbe andare in porto con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Il prezzo finale dovrebbe essere di circa 15 milioni di euro. Ovviamente, Loftus-Cheek non sarà l’unico innesto in mediana dal club rossonero. Considerando la cessione di Sandro Tonali al Newcastle United e l’infortunio di Ismael Bennacer, è possibile che in totale ne arrivino tre.

Calciomercato Milan, nuovo centrocampista dall’Olanda?

Uno dei nomi forti per il centrocampo del Milan è Tijjani Reijnders, olandese classe 1998 che milita nell’AZ Alkmaar. È compagno di squadra di Milos Kerkez, terzino sinistro ungherese che abbiamo visto nella Primavera rossonera nel recente passato.

Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, è proprio Reijnders il preferito del Milan dopo l’ingaggio di Loftus-Cheek. Il giocatore ha già detto sì all’ipotesi di un trasferimento nella squadra di Pioli, però al momento non c’è un accordo economico tra le parti. Il club rossonero deve trattare sia con gli agenti sia con l’AZ Alkmaar.

Il centrocampista olandese viene valutato 18-20 milioni di euro. Nell’ultima stagione ha totalizzato 7 gol e 12 assist in 54 partite, dei buoni numeri senza dubbio. Alto 1,85 metri, possiede buona tecnica e gli piace inserirsi in fase offensiva. Inoltre, sa rendersi pericoloso anche con dei tiri dalla media distanza. Sembra pronto per lasciare l’Eredivisie e approdare in un campionato più importante.

Pascal Jansen, allenatore dell’AZ Alkmaar, ha parlato a ESPN a proposito del futuro del suo mediano: “Quando ci sarà qualcosa da riferire lo faremo. Nell’eventualità di un trasferimento in uscita, devono essere soddisfatte tre parti e l’AZ è una di queste, il giocatore è una di queste e c’è il club che lo vuole acquistare“.

Tra i mediani che giocano nei Paesi Bassi e che sono stati accostati al Milan c’è pure Ibrahim Sangaré, 25enne ivoriano del Feyenoord che rispetto a Reijnders ha un prezzo decisamente più alto: 30-35 milioni. Non lo vedremo con la maglia rossonera, anche perché con i probabili arrivi di Loftus-Cheek e Kamada si esauriscono i due slot per tesserare calciatori extracomunitari.