Sorpresa Milan: contatti per Adama Traorè a parametro zero, i dettagli

Gianluca Di Marzio riporta in esclusiva un assoluta novità di mercato. Il Milan ha allacciato i contatti con un nuovo esterno. Affare a parametro zero

Il Milan è attivissimo sul mercato, e dopo aver concluso la trattativa per aggiudicarsi Ruben Loftus-Cheek, sta pensando con impegno a rinforzare le sue fasce. Sino ad oggi, i profili preferiti per la destra sono stati quelli di Samuel Chukwueze del Villareal e di Christian Pulisic del Chelsea. Due affari non semplicissimi, ma sul quali Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada stanno lavorando.

La prima scelta sembrava essere il nigeriano del Sottomarino Giallo, ma le alte richieste del club spagnolo hanno complicato il tutto. Il contratto di Chukwueze è in scadenza tra un anno, per questo il Milan non vorrebbe spendere più di 20 milioni. Da quanto filtra, il Villareal richiede una cifra tra i 30 e i 40 milioni. Simile, ma non uguale, la situazione di Christian Pulisic, sul quale il Milan sembra aver intensificato i contatti nelle ultime ore.

Il Chelsea, per lasciarlo partire, chiede una cifra tra i 25 e i 30 milioni. Anche in questo caso, parliamo sempre di un calciatore in scadenza nel 2024, l’offerta del Milan non potrà superare i 20 milioni. Ecco che, data la distanza tra le parti, Furlani ha messo nel mirino un nuovo obiettivo. Un potenziale parametro zero dall’Inghilterra.

Milan, l’esterno dal Wolverhampton

Gianluca Di Marzio, come di consueto, ha dato le ultime novità a Sky Calciomercato L’Originale sulle attività del Milan. La notizia di serata è che il club rossonero ha allacciato i contatti con gli agenti di Adama Traoré, il possente esterno d’attacco di proprietà del Wolverhampton. Lo spagnolo, che è passato anche dal Barcellona in prestito nel 2021, vedrà scadere il suo contratto con gli inglesi tra pochi giorni. Rappresenta dunque un potenziale parametro zero dalle notevoli caratteristiche.

Secondo Gianluca Di Marzio, Stefano Pioli ha dato l’ok al Milan per avanzare nella trattativa. Al momento, Furlani ha fatto dei semplici sondaggi con l’entourage di Traoré, ma il tutto potrebbe prendere una piega più concreta nelle prossime ore. Adama, 27 anni, può giocare sia sulla fascia destra che su quella sinistra, duttilità da sempre gradita al tecnico Pioli. Ciò che più stupisce del suo profilo è l’esplosività e la velocità nonostante il fisico possente e muscoloso.

Nelle prossime ore potremo certamente avere maggiori informazioni sull’interessamento del Milan. Sarà lo spagnolo il nuovo innesto per la fascia? Sicuramente il club rossonero è particolarmente attratto dalla possibilità di accoglierlo senza costi di cartellino, ma bisognerà valutare bene l’adattabilità tecnica del giocatore nella rosa milanista.