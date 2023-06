Dal Milan alla Premier League: cessione smentita

Fabrizio Romano smentisce la voce di mercato che ha interessato il rossonero. Il club non ha chiesto alcuna informazione, non fa parte dei piani. Niente di buono per il Milan

Il Milan ha la grande volontà di rinforzarsi nel corso di questa estate. Lo dimostrano le recenti voci di mercato, che vedono Furlani e Moncada impegnati a piazzare almeno un colpo per ogni reparto. Sembra praticamente fatta per Ruben Loftus-Cheek dal Chelsea. Il centrocampista inglese si unirà al Diavolo per una cifra complessiva di 20 milioni di euro, bonus inclusi. Un colpo che serviva come il pane dopo l’addio di Sandro Tonali. Ma la sensazione è che la mediana andrà migliorata con ancora un altro innesto.

Contemporaneamente, però, il Milan deve sfoltire la sua rosa da tutti gli esuberi. Sembra confermato che il club rossonero non effettuerà altre cessioni di lusso. Dopo Tonali, nessun altro big lascerà Milanello nel corso di questa estate. Una notizia che chiaramente tranquillizza i tifosi. Restano alla porta, però, tutti quei calciatori che non rientrano più nei piani tecnici di Stefano Pioli e dell’area tecnica. Tutti gli elementi in prestito hanno salutato, adesso tocca agli esuberi.

Ballo-Touré, Messias, Rebic, Caldara e forse Adli e Origi: questi gli indiziati alla cessione. Sembrava che uno di questi avesse ricevuto un’ottima offerta, ma è arrivata una netta smentita.

Nulla da fare, l’interesse non esiste

Fodé Ballo-Touré rappresenta praticamente da sempre un elemento ridondante della rosa milanista. Nella passata stagione, Stefano Pioli gli ha concesso qualche chance, e bisogna ammettere che il suo impegno non è mancato, con anche delle prestazioni notevoli a stupire il pubblico sportivo. Ma è inutile sottolineare che per qualità, il terzino ex Monaco non è adatto al progetto del Milan. Ha rifiutato in passato alcune offerte pur di rimanere in rossonero a giocarsi le sue carte, ma adesso il tempo è davvero scaduto.

Furlani lo ha messo certamente sul mercato. E’ di qualche giorno fa la notizia dell’interessamento per Ballo-Touré del Fulham, club di Premier League. Una voce interessante che aveva quasi entusiasmato i tifosi, consapevoli dell’inutilità del giocatore nel progetto Milan. Ma da Fabrizio Romano arriva la netta smentita. La fonte autorevole ha infatti riportato su Twitter che il Fulham non ha mai aperto colloqui coi rossoneri per il terzino francese, e che questo non rientra in alcuna lista del club inglese.

Dunque, nulla di vero in quanto è stato raccontato negli ultimi giorni. L’acquirente per Ballo-Touré deve ancora arrivare, se arriverà. Ma il Milan vuole lavorare con impegno alla sua cessione.