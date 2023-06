Idea dal Torino: rinforzo in difesa per Pioli

Il Milan è pronto a contendere al Napoli un difensore di grande spessore e prospettiva, che ha fatto impazzire nell’ultimo campionato.

Forse non è la priorità del mercato estivo milanista. Ma pare proprio che il club rossonero sia alla ricerca anche di un difensore, possibilmente giovane e di grande efficacia, per rinforzare ulteriormente un reparto già considerato completo e affidabile.

Lo dimostra l’inserimento tentato in extremis per Evan Ndicka, difensore centrale franco-camerunese che il Milan ha tentato di soffiare alla Roma, dopo la fine del contratto con l’Eintracht Francoforte. Probabilmente Stefano Pioli vuole un terzo centrale di spessore dietro alla coppia consolidata Tomori-Thiaw e che abbia maggiore continuità e solidità fisica del veterano Kjaer e del jolly Kalulu.

Ulteriore conferma di questo obiettivo difensivo ormai scritto l’ha data il portale Tuttomercatoweb.com. Pare infatti che il Milan si sia inserito nella corsa per un centrale di Serie A, che ha dimostrato tutto il suo valore e potenzialità nell’ultima annata come vera e propria rivelazione.

Il Milan si inserisce nella corsa a Schuurs: concorrenza feroce

L’ultima idea del Milan è infatti quella di provare ad avvicinarsi al cartellino di Perr Schuurs, ovvero il giovane e coriaceo difensore olandese che milita nel Torino. Un grande colpo di mercato quello effettuato la scorsa estate dal club di Urbano Cairo: i granata, per rimpiazzare Bremer, hanno speso solo 9,5 milioni per strappare Schuurs all’Ajax.

Schuurs è stato autore di una stagione eccellente. Titolare fisso nella difesa a tre del Torino, autore di prestazioni sempre convincenti e con poche sbavature. Non a caso è finito sul taccuino di diversi top club: in Italia è il Napoli ad aver mosso i passi più convinti e concreti verso Schuurs, considerandolo l’ideale sostituto del partente sudcoreano Kim Min-Jae.

Ma non finisce qui; Milan e Napoli, che duelleranno in Italia per il difensore classe ’99, dovranno guardarsi dall’interesse di squadre estere di alta levatura. Come Liverpool e Newcastle, che potrebbero avere il vantaggio di un tesoretto molto più alto e ricco rispetto ai club di Serie A.

Pare inoltre che Schuurs sia un pupillo molto stimato da Geoffrey Moncada, ovvero il talent-scout del Milan che è stato promosso ad un ruolo più operativo sul mercato dopo gli addii di Maldini e Massara. Il dirigente monegasco lo aveva seguito ed apprezzato già ai tempi dell’Ajax e potrebbe tentare l’affondo ora che milita nel Torino. Anche se serviranno almeno 20-25 milioni di euro per accaparrarsi il gigante olandese.