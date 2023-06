Mike Maignan, nuova minaccia: “Vogliono ingaggiarlo”

Rossoneri e Blues lavorano a diverse trattative: il Milan sta chiudendo Loftus Cheek e vuole Pulisic, ma anche i londinesi hanno un obiettivo

Tantissime situazioni di mercato si stanno incastrando in casa Milan. Dopo aver ceduto Tonali al Newcastle per 80 milioni di euro, ora il club rossonero deve in qualche modo ricostruire la propria mediana in vista della prossima stagione.

L’addio di un leader come l’ex Brescia è pesante ma con questi soldi il Diavolo ha finalmente la possibilità di ampliare gli orizzonti di mercato. Come prevedibile, si è subito aperto un asse con il Chelsea, società amica dei rossoneri ormai da qualche anno, e con la quale sono stati portate a termine diverse operazioni. Si è partiti con l’affare Fikayo Tomori, prelevato dai rossoneri, passando al prestito biennale di Tiemoué Bakayoko.

Il club di via Aldo Rossi e i Blues sono in ottimi rapporti e quindi anche quest’estate sono iniziati diversi discorsi di mercato fra le due dirigenze. Tutto ciò ha portato alla chiusura, ormai quasi definitiva, dell’affare che porterà a Milanello il centrocampista Ruben Loftus-Cheek, primo elemento con cui il Milan ha rinforzato la mediana. Il centrocampista inglese dovrebbe arrivare per una cifra intorno ai 17 milioni di euro, ma potrebbe essere solo una delle trattative tra queste società.

Dall’Inghilterra: i Blues possono puntare Maignan

Il classe ’96 è stato seguito a lungo dal Milan e rappresenta un rinforzo importante, ma i rossoneri ora hanno puntato un altro talento in uscita dal club londinese, ovvero l’esterno americano Christian Pulisic.

Il ventiquattrenne non ha trovato tanto spazio nell’ultima stagione e vorrebbe rilanciarsi in un altro progetto. Il Chelsea sta effettuatndo una rivoluzione, con le cessioni già ultimate di Koulibaly e Kanté in Arabia, e quelle vicine di Havertz e Ziyech. Pulisic può essere un’opzione per il Diavolo ma in questo caso servono circa 25 milioni di sterline per assicurarsi il cartellino dell’ex Borussia Dortmund, nonostante il cartellino di quest’ultimo scada fra un anno.

Tanti soldi per il Milan, che però ha intenzione di fare spesa dal Chelsea, nella cui rosa ci sono tantissimi gioielli che si possono prendere a un prezzo inferiore al loro reale valore. Occhio però perché, come riferito dal The Guardian, in questo asse di mercato tra le due società potrebbe guadagnarci qualcosa anche il Chelsea, che potrebbe puntare Mike Maignan.

Il Milan vorrebbe trattenere il suo numero 1 e ne fa una valutazione alta, ma il Chelsea sta per cedere Mendy e l’ex Lille interessa molto. La situazione va sicuramente seguita ancora.