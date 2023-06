Onana meglio di Maignan: la sentenza in diretta, tifosi furiosi

Le dichiarazioni dell’ex portiere dell’Inter sul dualismo Onana-Maignan. La scelta è fatta. Frey, poi, parla anche dei colpi Loftus-Cheek e Pulisic

Meglio Onana o Mike Maignan? Una domanda che per i tifosi del Milan non ha davvero senso di esistere. Il portiere francese in questi anni ha dimostrato di essere uno dei migliori interpreti del mondo.

Ma la grande stagione vissuta dall’ex Ajax con la maglia dell‘Inter fa sì che molti si pongano questo interrogativo. Un interrogativo, che è stato posto anche a Sebastien Frey, ex portiere dei nerazzurri, intervenuto ai microfoni di TvPlay:

“Io metto Courtois al primo posto per rendimento – esordisce l’ex estremo difensore francese -, per la stagione appena finita metto Onana, che ha fatto una stagione intera, è stato protagonista in finale di Champions, ha fatto una grande stagione e metto Maignan al terzo posto, perché ha fatto metà stagione, perché Onana a differenza sua alza un trofeo, fa due finali. Oggi poi se arriva un’offerta da 90 milioni chiunque va via, Maignan compreso, non esistono più le bandiere, forse lo stesso Onana, che ritengo importante per l’Inter, può andare via. In questo momento se arriva un’offerta importante i giocatori partono“. Non sembrano, dunque, esserci dubbi su chi, per Frey, sia più forte tra Maignan e Onana.

Colpi giusti

L’ex estremo difensore dell’Inter si è espresso anche in merito ai possibili colpi del Milan. Come è noto il Diavolo è ad un passo dal mettere le mani su Loftus-Cheek.

Un affare praticamente chiuso, bisognerà lavorare, invece, per arrivare alla fumata bianca per Pulisic. L’americano, con passaporto croato, può giocare in più ruoli della trequarti. Il suo costo si aggira attorno ai 20 milioni di euro, ma il Diavolo spera di ottenere uno sconto: “I nomi possono non far sognare i tifosi milanisti, ma sono giocatori utili all’interno della squadra, Loftus-Cheek e Pulisic sarebbero quindi due acquisti giusti. Il Milan, secondo me, con questi colpi ha modo di ampliare la rosa, prende anche Sportiello che è un buon portiere di riserva, per arrivare a certi obiettivi devi avere una rosa ampia e il Milan credo stia lavorando bene in questo senso“.

Ma il calciomercato del Milan non potrà fermarsi a Loftus-Cheek ed eventualmente a Pulisic. Il Diavolo ha bisogno anche di almeno un centravanti che possa affiancare Olivier Giroud e di altri due centrocampisti. Il Milan, d’altronde, deve fare i conti non solo con l’addio di Tonali (manca solo l’ufficialità), ma anche con l’infortunio di Bennacer (ne avrà almeno fino a dicembre), e con le partenze di Vranckx e Bakayoko.