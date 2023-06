Ufficiale: Marco Sportiello è un nuovo calciatore del Milan

Arriva il comunicato ufficiale dopo le visite mediche di ieri. Marco Sportiello ha firmato con il Milan, sarà il nuovo vice-Maignan.

Dopo l’intensa giornata di ieri, tra visite mediche, idoneità sportiva e firme ufficiali, ora è arrivato anche il comunicato. Marco Sportiello è un nuovo calciatore del Milan.

Lo ha annunciato il club rossonero sul proprio sito istituzionale Acmilan.com, dando dunque per fatto il primo trasferimento in entrata in vista della stagione 2023-2024.

“AC Milan è lieto di annunciare il tesseramento del calciatore Marco Sportiello dall’1 luglio 2023. Il portiere italiano ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2027. Sportiello, nato a Desio il 10 maggio 1992, cresce nel Settore Giovanile dell’Atalanta, prima di muovere i primi passi nel calcio professionistico”.

Sportiello arriva a costo zero dopo l’esperienza tra i pali dell’Atalanta. Come annunciato, ha firmato un contratto quadriennale e di fatto prenderà il posto di Tatarusanu come vice-Maignan.

Svelato anche il numero di maglia che Sportiello indosserà al Milan. L’ex atalantino ha scelto di prendere il 57, numero che già ha avuto sulle spalle ai tempi della Dea.