Un italiano americano con cittadinanza inglese: chi è Yunus Musah, il nuovo obiettivo del Milan

C’è anche Yunus Musah tra le idee del calciomercato del Milan: ruolo e caratteristiche, conosciamolo meglio.

I tifosi rossoneri si aspettano una campagna acquisti importante, con diversi rinforzi in arrivo a Milanello. La squadra di Stefano Pioli va migliorata in ogni reparto con giocatori che alzino il livello. Per competere in Serie A e in Champions League servono calciatori da Milan.

Il capo-scout Geoffrey Moncada è un abile scopritore di talenti e la tifoseria si aspetta qualche colpo a sorpresa, magari non troppo conosciuto in Italia. I nomi nella lista sono tanti e sarà interessante vedere chi sbarcherà a Milano nei prossimi giorni. Ad esempio, a centrocampo servono almeno tre innesti. Il primo sarà Ruben Loftus-Cheek, in arrivo dal Chelsea. E gli altri chi saranno?

Calciomercato Milan, Yunus Musah: l’ultima idea di Moncada

Tra i centrocampisti nel mirino del Milan c’è anche Yunus Musah (come anticipato dal giornalista Matteo Moretto), classe 2002 nato a New York e che possiede anche il passaporto italiano oltre a quello statunitense e a quello inglese. Dunque, è possibile non tesserarlo come extracomunitario nel caso in cui il club decidesse di affondare il colpo.

Musah da piccolo si è trasferito in Italia a Castelfranco Veneto (Treviso) e in seguito ha iniziato a giocare nel Giorgione. Poi è passato nel settore giovanile dell’Arsenal, nel quale ha militato dal 2012 al 2019. Infine ha deciso di approdare al Valencia, che si è assicurato il cartellino gratuitamente. Ha cominciato a giocare nella seconda squadra, ma dalla stagione 2020/2021 è stabilmente nella prima. È un titolare.

Rispettivamente 35, 36 e 37 presenze in ciascuno di questi tre anni, segnale che Musah ha una buona tenuta fisica. Ha anche collezionato 5 gol e 3 assist totali. Con la nazionale maggiore degli Stati Uniti 24 presenze, 0 reti e 2 assist. Numeri che testimoniano che si tratta di un centrocampista poco portato a incidere in fase offensiva.

Alto 1,78 metri, Musah è un mediano con grandi capacità atletiche e dinamico. Ha esplosività e potenza fisica per fare molto bene in Serie A. Inoltre, possiede una buona tecnica. Ha giocato sia in un centrocampo a due che da mezzala a tre. A volte è stato impiegato pure da esterno o da trequartista, è molto duttile tatticamente e sa adattarsi alle richieste dell’allenatore.

Il Milan ha iniziato a parlare con gli agenti e con il Valencia, che valuta circa 20 milioni il cartellino del centrocampista americano. Vedremo se, dopo Loftus-Cheek, sarà Musah il prossimo nuovo acquisto per la mediana di mister Pioli.