VIDEO ML – Loftus-Cheek è a Milano: domani le visite mediche

Il primo e nuovo acquisto dell’estate del Milan è appena atterrato in Italia. Di seguito le immagini riprese dalla redazione di MilanLive.it

Il Milan ha chiuso il primo vero colpo del mercato estivo. Parliamo di Ruben Loftus-Cheek, il possente centrocampista acquistato dal Chelsea per 16 milioni di euro più bonus (20 nel complesso). Un elemento che arriva per rimpiazzare il partente Sandro Tonali, ormai diretto al Tottenham. Come vi abbiamo anticipato oggi, Loftus-Cheek effettuerà già domani le visite mediche e l’idoneità sportiva per poi recarsi a Casa Milan e firmare il nuovo contratto.

Per lui pronto un accordo di quattro anni (2027) per un stipendio stagionale da 3,5/4 milioni di euro. Il centrocampista inglese fungerà da nuovo perno, probabilmente titolare, del centrocampo di Stefano Pioli. Può giocare sia in un reparto a due che a tre uomini, una duttilità che sarà fondamentale nel corso della stagione.

Ebbene, Ruben Loftus-Cheek è appena sbarcato a Milano. Come anticipato, il classe 1996 è arrivato già stasera in Italia. Domani tutto l’iter, ma intanto ecco le prime immagini del suo arrivo nel Bel Paese: