Chiede spazio e pensa all’addio: Milan al bivio

Le ultime sul reparto difensivo del Milan: c’è chiede spazio, ma l’addio è davvero complicato. Il punto della situazione

Il calciomercato del Milan è davvero entrato nel vivo. Dopo giorni complicati con gli addii di Paolo Maldini, Frederic Massara, Zlatan Ibrahimovic e Sandro Tonali, per il quale manca solo l’ufficialità, i tifosi rossoneri stanno iniziando a godersi anche i primi colpi.

Ieri è stato il giorno dell’ufficialità di Marco Sportiello e dello sbarco a Milano di Ruben Loftus-Cheek. L’inglese è davvero il primo colpo della stagione 2023/2024, con il Diavolo che ha deciso di investire sui 20 milioni di euro (sono compresi i bonus), per regalare a Stefano Pioli un titolare.

Ma gli affari sono davvero tanti perché il Milan la prossima settimana accoglierà Romero, ma in questi giorni si sta lavorando per chiudere altri colpi. Servono almeno un altro paio di centrocampista, un trequartista, un esterno di destra e ovviamente una punta centrale che possa dare il cambio a Olivier Giroud.

E’ davvero sotto gli occhi di tutti, che il reparto che non dovrebbe cambiare fisionomia rispetto al passato è quello della difesa. Soprattutto al centro tutto appare abbastanza scritto: con Kalulu, Tomori e Thiaw a giocarsi due maglie da titolare. C’è chiaramente anche Simon Kjaer, che non ha voglia di abdicare, ma nelle prossime settimane si saprà con certezza, se il danese rimarrà a giocarsi le sue carte o cambierà aria.

Voglia di giocare

E’ una quinta scelta e ha tanta voglia di mettersi in mostra. Matteo Gabbia è certamente il calciatore che rischia di più di fare le valigie nel corso dell’estate. Con la scalata di Thiaw, l’italiano è scivolato all’ultimo posto nelle gerarchi della difesa di Pioli.

Ora accumulare minuti appare davvero complicato. Una scelta definitiva non è stata ancora presa, ma il giocatore vorrebbe fare le valigie per dimostrare tutto il suo valore altrove. Trovare una sistemazione in Serie A non dovrebbe essere complicato per Gabbia, ma il Milan non è convinto di privarsene.

Nonostante il poco minutaggio, il classe 1999 di Busto Arsizio è fondamentale per le liste. Servono calciatori italiani, ma soprattutto calciatori cresciuti nel vivaio rossonero. Il Milan, oggi, può contare sicuramente su Davide Calabria e Tommaso Pobega. Per i due appare impossibile una cessione.

In bilico è invece la posizione di Lorenzo Colombo, che potrebbe andare altrove qualora arrivassero due attaccanti. Un’eventuale partenza di Gabbia può, dunque, dipendere anche dal futuro del centravanti. Vederli partire entrambi appare più che complicato.