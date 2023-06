L’attaccante per Pioli: il Milan fa la sua scelta

Le ultime sul colpo in avanti da parte del Milan. Pioli è pronto ad accogliere il suo nuovo centravanti, che verrà affiancato a Olivier Giroud. Il punto della situazione

Ieri Marcus Thuram è di fatto diventato un nuovo giocatore dell’Inter. Il calciatore è sbarcato a Milano, accompagnato dal padre, per sottoporsi alle classiche visite mediche, prima di ottenere l’idoneità sportiva e legarsi all’Inter fino al 30 giugno 2028. Qualche ritardo, ma la firma è arrivata, facendo esultare i tifosi nerazzurri, per un colpo soffiato alla concorrenza dei cugini. Sì perché Thuram sembrava davvero destinato a vestire il rossonero, ma il blitz di Marotta è andato a segno, con il Milan che è così rimasto a mani vuote. Era il francese il profilo identificato per affiancare Olivier Giroud, ma così non sarà.

Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada dovranno individuare un altro nome che possa garantire gol e prestazioni e che dia il cambio all’esperto numero nove rossonero che non potrà tirare la carretta da solo ancora una volta. Lo scorso anno senza Zlatan Ibrahimovic, sarebbe dovuto essere Divock Origi ad aiutare la squadra. Il belga, però, non è andato oltre i due gol, deludendo ampiamente le attese.

La sua avventura al Milan appare davvero conclusa e si è in attesa che venga formulata la giusta offerta. L’ex Liverpool, con un contratto importante da 4 milioni di euro netti a stagione, può far ritorno in Premier League o volare in Turchia, dove piace a diverse squadre. L’ostacolo principale è chiaramente rappresentato dal suo stipendio. Il Milan a prescindere dalla sua cessione, però, è pronto a piazzare un colpo in entrata per risolvere il problema del gol.

Corsa a tre per il centravanti

La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani, conferma che sono tre i profili seguiti con attenzione dal Milan per il reparto offensivo.

Continua ad esserci l’idea di riportare in Italia Alvaro Morata. Non è più piccolo – il prossimo 23 ottobre compirà 31 anni – ma è un giocatore esperto, che conosce bene la Serie A e sa come segnare ad altissimi livelli. Può ‘accontentarsi’ di uno stipendio da 5/6 milioni di euro netti a stagione e si libera per una decina di milioni dall’Atletico Madrid.

In corsa c’è anche Gianluca Scamacca, che pare, però, aver dato priorità alla Roma. Affinché l’operazione vada in porto, il West Ham deve concedere il prestito con diritto di riscatto. Un’altra idea, mai davvero tramontata, è quella legata a Lois Openda: non ha la fisicità dell’italiano, ma da un paio d’anni segna con continuità e ha trascinato il Lens in Champions League. Il problema è legato al costo del cartellino, elevatissimo, e alla concorrenza.