LIVE | Milan, Loftus-Cheek day: iniziano le visite mediche

Oggi Loftus-Cheek svolgerà le visite mediche e poi firmerà il contratto a Casa Milan: è il primo investimento del mercato rossonero.

Ieri sera Ruben Loftus-Cheek è a arrivato a Milano, pronto per iniziare la sua nuova avventura calcistica. Dopo le stagioni trascorse al Chelsea, è carico per la prima esperienza fuori dall’Inghilterra. Vuole imporsi in Serie A.

Stamattina il centrocampista inglese svolgerà le consuete visite mediche presso la clinica La Madonnina, poi andrà al Centro Ambrosiano per il test per l’idoneità sportiva. Infine, si recherà a Casa Milan per apporre la sua firma sul contratto che lo legherà al club per quattro anni (stipendio da 3,5-4 milioni di euro netti a stagione).

I rossoneri hanno investito circa 20 milioni di euro, bonus compresi, per comprarlo dal Chelsea. Si tratta del primo investimento di questo calciomercato estivo. Ovviamente, ce ne saranno anche altri e almeno un paio sempre a centrocampo. A Stefano Pioli servono rinforzi in un reparto che perderà Sandro Tonali e che sarà per diversi mesi senza l’infortunato Ismael Bennacer.

Ruben Loftus-Cheek al Milan: la giornata del giocatore

8:45 – Sono iniziati i controlli medici.

8:40 – Il giocatore è arrivato presso la clinica La Madonnina per iniziare le visite mediche.

Oggi seguiremo live la giornata di Loftus-Cheek a Milano, raccontandovi passo per passo tutti i suoi movimenti. Sul posto ci sarà il nostro collaboratore Martin Sartorio, che ci aggiornerà su tutto. Sarà interessante vedere anche l’accoglienza dei tifosi, che sperano che il Milan abbia messo a segno un buon colpo per rinforzare la mediana. Sui social network le opinioni sono diverse, sarà il campo a dire la verità. Come sempre.