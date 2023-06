Milan, contatti per Dominguez: dialoghi aperti con gli agenti

Ultima idea per rinforzare la mediana del Milan. Secondo Sky Sport contatti avviati anche con gli agenti del calciatore bolognese.

Il Milan ha bisogno di rinforzare pesantemente il centrocampo. La partenza di Tonali e l’infortunio di Bennacer costringono i dirigenti rossoneri a puntare forte su nuovi innesti per la linea mediana.

L’acquisto ormai sicuro di Ruben Loftus-Cheek, sbarcato giovedì a Milano per visite mediche e firme, non sarà dunque l’unico colpo in mezzo al campo. L’idea di mister Pioli è quella di assicurarsi anche un regista difensivo ed un altro intermedio di centrocampo, per rendere il reparto più completo e competitivo che mai.

Secondo quanto riportato da Calciomercato – L’originale su Sky Sport, una delle ultime idee concrete del Milan per la mediana arriverebbe dal Bologna. Infatti la squadra di Pioli ha intensificato i contatti nelle ultime ore per l’ingaggio di Nicolas Dominguez, centrocampista difensivo della squadra rossoblu.

Dominguez, contratto in scadenza nel giugno 2024

Dominguez è un profilo che piace molto al Milan, perché può essere schierato sia come regista difensivo davanti alla difesa in un centrocampo a tre. Ma anche come mediano puro nel 4-2-3-1 che negli ultimi anni è diventato il modulo standard di Pioli, senza parlare delle qualità tecniche dell’argentino.

Come sostiene Gianluca Di Marzio, il Milan sta facendo considerazioni sull’ingaggio possibile di Dominguez. Contatti avviati con gli agenti per valutare la tipologia di investimento e di contratto, ma per ora Moncada e soci non hanno ancora messo sul piatto alcuna offerta concreta o ufficiale per il suo cartellino.

L’operazione è agevolata dal fatto che Dominguez abbia il contratto in scadenza con il Bologna a giugno 2024, dunque tra esattamente un anno. Difficilmente l’ex Velez sembra propenso a rinnovarlo, così da diventare un pezzo pregiato già nella sessione di mercato in corso. Il Milan potrebbe riuscire a strappare il sì dei felsinei ad una cifra decisamente agevole. Oltre ai rossoneri, Dominguez piace anche a Roma, Fiorentina e Siviglia.