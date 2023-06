Milan, fine della corsa: no a 40 milioni di euro

Il giovane talento italiano ha una valutazione eccessiva per il Milan, che non sembra intenzionato ad investire più di tanto questa estate.

Il Diavolo avrebbe potuto reinvestire il gruzzoletto accumulato dalla Champions League o dalla cessione di Sandro Tonali, ma i piani di Casa Milan sono ben saldi sulla propria posizione. Ecco che sfuma, per via del costo troppo oneroso, un possibile pezzo da 90 per i rossoneri.

Il Milan ha di recente ufficializzato la firma di Marco Sportiello, che prenderà il posto di Ciprian Tatarusanu. Il portiere 31enne sarà il secondo dell’insostituibile Maignan, per avere una garanzia in più in caso di assenza di Magic Mike. L’estremo difensore non sarà, tuttavia, l’unico colpo in arrivo dalle parti di via Aldo Rossi. O almeno è quanto si aspettano i tifosi dopo le repentine delusioni.

In zona centrocampo, infatti, sono cresciute le incognite per i tifosi rossoneri.

Alcune partenze, correlate all’infortunio prolungato di Bennacer, spaventano i milanisti, che ora si vedono gravemente in crisi in quella zona del campo. Anche l’addio di Tonali ha scombussolato tutto l’ambiente rossonero, soprattutto lo spogliatoio, e l’equilibrio costruito negli anni da mister Pioli potrebbe esser stato destabilizzato. A questo punto, i dirigenti di Casa Milan si sono visti costretti a cercare un sostituto di Sandro.

Calciomercato Milan, sfuma il colpo: 40 milioni troppi

Il Diavolo sta pianificando da qualche settimana un considerevole mercato in uscita, non solo per liberare spazio in rosa, quanto per fare cassa dalle cessioni. Tutti fondi che i tifosi speravano di vedere investiti sul mercato ma, a quanto pare, non sarà così. La cifra richiesta dal club di Serie A per lasciar partire il giovane talento è considerata troppo alta dai rossoneri. Lo riporta il CdS.

Tonali è solo l’ennesimo talento italiano che vola via all’estero con l’intento di realizzare i propri sogni calcistici. Quei sogni, tuttavia, i tifosi – e forse lo stesso Sandro – avrebbero voluto che si avverassero con la maglia rossonera. Per colmare il dolore dell’addio di una forte personalità come lui, i dirigenti rossoneri potrebbero portare nuove firme dopo Sportiello, ma per accaparrarsi le prestazioni di un giovane centrocampista, a quanto pare, il Diavolo non sborserà i 40 milioni di euro richiesti.

Stiamo parlando di Davide Frattesi, giovane talento dal futuro roseo in forze al Sassuolo.

Come riporta il Corriere dello Sport, il Milan pare abbia abbandonato la pista Frattesi per via del costo del cartellino da 40 milioni di euro, oltre al fatto che il giocatore piace a Inter, Roma e Juventus. In conclusione, in base a quanto riportato, non basteranno neppure gli 80 milioni di euro incassati dal trasferimento di Tonali a smuovere il piano di Gerry Cardinale & co.