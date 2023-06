Di Marzio: “Frattesi, il Milan vuole incontrare il Sassuolo”. Carnevali conferma

Di Marzio ha spiegato che il Milan vuole fare un tentativo per Frattesi: previsto un summit con il Sassuolo nei prossimi giorni.

Davide Frattesi è uno dei calciatori della Serie A più chiacchierati in questi giorni. Vuole lasciare il Sassuolo e approdare in una grande piazza, è pronto a fare questo salto e a mettersi alla prova.

La favorita nella corsa al centrocampista sembra essere l’Inter, che prima deve vendere per poi affondare il colpo. Nelle prossime ore si potrebbe concretizzare la cessione di Marcelo Brozovic all’Al Nassr e ci sono anche contatti con il Manchester United per André Onana.

Giuseppe Marotta a Sky Sport si è così espresso sul tema: “È un giocatore di chiaro interesse, ma noi dobbiamo ancora definire la nostra strategia. Il giocatore giustamente negozia con chi vuole e alle condizioni che vuole”.

Calciomercato Milan, colpo Frattesi: tentativo a giorni?

Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, anche il Milan è interessato a Frattesi e vorrebbe organizzare un incontro con il Sassuolo. Finora l’amministratore delegato neroverde Giovanni Carnevali aveva sempre smentito richieste da parte del club rossonero, però potrebbe esserci un tentativo concreto a breve.

Il centrocampista romano viene valutato 35-40 milioni di euro. Serve un investimento importante, anche se il Sassuolo è anche aperto a valutare l’inserimento di una contropartita tecnica nell’operazione. Ci sono alcuni giovani rossoneri che interessano al club emiliano.

Carnevali ha parlato a Sky Sport della situazione di Frattesi: “Il prezzo non sale ogni giorno, non stiamo assolutamente facendo un’asta. Il prezzo si aggira sui 35-40 milioni, riteniamo sia un valore giusto. Il giocatore vuole rimanere in Serie A e stiamo parlando con diverse società. Ne ho parlato anche con Marotta dell’Inter stasera. Non abbiamo la necessità di vendere, se troveremo la giusta opportunità bene, sennò Frattesi può anche restare. Roma? Abbiamo un buon rapporto, loro sono stati i primi e lo volevano già lo scorso anno. Non ci trovammo sul prezzo, ora siamo più vicini. C’è l’opportunità Roma, ma anche altre. Milan? La telefonata è arrivata. Probabilmente ci incontreremo, non lo so ancora“.

Per il centrocampo il Milan ha nel mirino anche Yunus Musah del Valencia e Tijjani Reijnders dell’AZ Alkmaar. Dopo aver ufficializzato l’ingaggio di Ruben Loftus-Cheek dal Chelsea, la società di via Aldo Rossi prenderà altri due rinforzi per la mediana. I contatti sono in corso e non bisogna escludere colpi di scena.

Frattesi non è certamente facile da prendere, finora nessuna offerta ha soddisfatto il Sassuolo. Oltre all’Inter, anche la Roma è una seria pretendente. Un anno fa il centrocampista fu vicinissimo al ritorno in maglia giallorossa ed è ancora aperto a questa possibilità.

I prossimi giorni possono essere molto importanti per il futuro del 23enne romano. Ovviamente, Carnevali vuole guadagnare più soldi possibili e non fa sconti. Siamo solo a inizio calciomercato e sarà interessante vedere quale sarà la prossima squadra di Frattesi. L’Inter viene data in pole, però non bisogna dare nulla per scontato.