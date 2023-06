Kamada, dubbio Milan: si inserisce un’altra italiana

Come riporta TuttoMercatoWeb, non c’è solo il Milan su Daichi Kamada. Un’altra italiana si è inserita per il giapponese, approfittando dell’incertezza rossonera

Il Milan lavora da settimane alla trattativa Daichi Kamada. L’affare a parametro zero, intavolato da Paolo Maldini e Frederic Massara, è stato ripreso e portato avanti dalla nuova dirigenza. Tutto fa dire che il Diavolo abbia in pugno il giocatore, avendo concordato ogni dettaglio personale. Kamada arriverebbe al Milan per occupare principalmente in ruolo di trequartista dietro la punta, ma data la sua notevole duttilità potrebbe ricoprire un ruolo a centrocampo, tanto in un reparto a due quanto a tre uomini.

Ma l’arrivo del giapponese è al momento bloccato. Le fonti più autorevoli fanno sapere che l’agente del calciatore sta avendo dei problemi di natura burocratica, e per questo non è stato ancora possibile accogliere il giocatore a Casa Milan per le firme. Si è parlato di un contratto per Kamada di cinque anni a 3 milioni di euro a stagione. Ad oggi, non si è affatto sicuri, però, del suo arrivo in rossonero. Nel frattempo, come vi abbiamo raccontato, il club ha chiuso un altro colpo per la sua trequarti, che porta il nome di Luka Romero.

Contemporaneamente, il Milan ha un ultimo posto in rosa per extracomunitari e deve decide come occuparlo. Kamada, Guler o Chukwueze? C’è una grande incertezza, e potrebbe approfittarne un’altra italiana, che nelle ultime ore ha mostrato interesse per il trequartista giapponese.

Kamada, Mourinho insidia il Milan

Come riporta TMW, la Roma sta pensando a Daichi Kamada come valida alternativa per il suo centrocampo. Tiago Pinto sta lavorando duramente al miglioramento del reparto. Ci sono altri nomi in ballo. Il preferito sarebbe Davide Frattesi, ma il Sassuolo fa grosso muro con la maxi richiesta di 40 milioni di euro. Tra l’altro, un profilo che piace parecchio anche al Milan. I giallorossi, inoltre, starebbero valutando il colpo internazionale che porta il nome di Marcel Sabitzer.

L’idea sarebbe quella di chiedere il prestito al Bayern Monaco per il tedesco. Ma, inevitabilmente, la pista più semplice e conveniente sarebbe quella che conduce a Daichi Kamada. Il giapponese, avendo un contratto in scadenza il 30 giugno con l’Eintracht Francoforte, rappresenta un parametro zero di lusso. La Roma ci sta pensando, con Mourinho che gradisce il suo profilo, e potrebbe farsi avanti quanto prima. Un insidia per il Milan, dunque, che dovrà comunque sciogliere le riserva su Kamada a breve. Il rischio è di farsi beffare, anche perché il giapponese sta aspettando i rossoneri, avendo dato loro tutta la sua preferenza.