Milan scatenato: doppio colpo immediato

I rossoneri sono pronti a sistemare la mediana con una cifra vicina ai 40 milioni di euro. La decisione è stata presa, via libera per l’Inter

C’è voglia di fare in fretta in Casa Milan. Il calciomercato rossonero, dopo un inizio complicato, con l’addio di Sandro Tonali (manca solo l’ufficialità del suo passaggio al Newcastle), è finalmente iniziato. Così mercoledì è arrivata l’ufficialità della firma di Marco Sportiello, oggi è volta di Ruben Loftus-Cheek, che ieri si è sottoposto alle consuete visite mediche, prima di mettere nero su bianco. Un contratto di 4 anni fino al 30 giugno 2027, a quattro milioni di euro netti a stagione.

L’inglese, di fatto, è il primo grande acquisto del Milan, targato Moncada-Furlani, ma il mercato non può fermarsi qui. Servono ancora tanti calciatori per migliorare una rosa, con diverse lacune. Serve chiaramente il bomber da affiancare ad Olivier Giroud, l’esterno di destra e il trequartista, oltre almeno altri due centrocampisti.

In mediana, il Milan ha davvero la coperta corta: Tonali, come detto, è pronto a fare le valigie e oggi è l’ultimo giorno di contratto per Aster Vranckx e Tiemoué Bakayoko. Non va dimenticato, poi, il brutto infortunio che terrà fuori Ismael Bennacer almeno fino a dicembre. Ecco perché il Milan ha voglia di chiudere in fretta per almeno altri due centrocampisti e i nomi caldi in questo momento, non è certo un segreto, sono quelli di Yunus Musah e Tijjani Reijnders.

Il Milan accelera

L’americano del Valencia, che ha passaporto italiano, ha già detto sì al Milan per una cifra – come sottolinea La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani – di circa 2 milioni di euro a stagione. Serve chiaramente trovare l’accordo con il Valencia, che ha aperto alla cessione del suo calciatore ma vorrebbe incassare almeno 25 milioni di euro. Bisogna trattare, con il Diavolo intenzionato ad ottenere uno sconto di almeno cinque milioni.

C’è il via libera da parte di Pioli, che ha detto sì anche al centrocampista olandese. In questa trattativa a fare la differenza potrebbe essere proprio Reijnders e la sua volontà di vestire il rossonero, tanto da non aver preso in considerazione offerte provenienti dalla Premier League. Il giocatore ha voglia di Milan e ora è tempo di trattare con l’Az Alkmaar, che potrebbe volere una ventina di milioni.

Niente Frattesi

E’ interessante notare, come, di fatto, il Milan con una quarantina di milioni potrebbe portarsi a casa due centrocampisti, come Reijnders e Musah. 40 milioni che è la cifra richiesta dal Sassuolo per Davide Frattesi, che in queste ore potrebbe avvicinarsi sensibilmente all’Inter, dopo l’addio di Marcelo Brozovic.