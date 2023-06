Ufficiale, Loftus-Cheek è un calciatore del Milan: contratto fino al 2027

Il Milan ha annunciato l’accordo con Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese che è diventato ufficialmente un nuovo rinforzo per mister Pioli.

Dopo aver ingaggiato ufficialmente Marco Sportiello a costo zero dall’Atalanta, il Milan ha messo a segno un altro colpo di mercato. Poco fa è stato annunciato sul sito web ufficiale del club.

Si tratta dell’acquisto di Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese che arriva dal Chelsea a titolo definitivo. Ecco il comunicato AC Milan:

“AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Ruben Loftus-Cheek dal Chelsea FC. Il calciatore ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2027.

Nato a Londra il 23 gennaio 1996, Ruben cresce nel Settore Giovanile del Chelsea, con cui debutta in Prima Squadra nel 2014. Veste la maglia dei Blues per 7 stagioni, intervallate dall’esperienza al Crystal Palace nel 2017/18 e da quella al Fulham nel 2020/21. Con il Chelsea totalizza 155 presenze e 13 gol, vincendo 2 Premier League, 1 Mondiale per Club, 1 Europa League, 1 Supercoppa Europea e 1 Coppa di Lega”.

Dunque contratto quadriennale per Loftus-Cheek, che dopo l’esperienza in patria cambia per la prima volta campionato e sbarca in Serie A. Si tratta del secondo colpo ufficiale in entrata del Milan, annunciato il giorno prima dell’avvio istituzionale della sessione di mercato. Certamente non sarà l’ultimo innesto a centrocampo per i rossoneri, che in questi giorni stanno intensificando i contatti per mettere a segno almeno altri due colpi in mediana.

Non sono state ufficializzate le cifre del trasferimento, ma si vocifera come il Milan abbia speso 18,5 milioni di euro per il cartellino di Loftus-Cheek dal Chelsea. Inoltre il calciatore britannico percepirà intorno ai 4 milioni netti a stagione più bonus per quattro anni.