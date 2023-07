Dal Bayern Monaco al milan: sondaggio per il centrocampista

Il Milan guarda anche alla Bundesliga per rinforzare il centrocampo: chieste informazioni per un giocatore del Bayern Monaco.

Ruben Loftus-Cheek non sarà l’unico rinforzo nella mediana di Stefano Pioli. Nel reparto ne servono almeno altri due per essere completo. La dirigenza è al lavoro e conta di chiudere un altro colpo nei prossimi giorni.

I soldi della cessione di Sandro Tonali al Newcastle United verranno reinvestiti e il centrocampo è una priorità. Uno dei nomi forti è quello di Yunus Musah del Valencia, che valuta il cartellino circa 25 milioni di euro. C’è il sì del classe 2002 americano (con passaporto italiano) e alcune fonti parlano di accordo raggiunto sul contratto. Sono i club a dove trovare la quadra adesso.

Calciomercato Milan, idea dalla Germania per il centrocampo

In questi giorni si parla molto anche di Tijjani Reijnders, 25enne in forza all’AZ Alkmaar. Prezzo di 18-20 milioni, contatti in corso. Attenzione alla concorrenza di alcune squadre della Premier League. C’è anche un altro centrocampista inglese che piace al Milan.

Stando a quanto rivelato dal giornalista Alfredo Pedullà di Sportitalia, il club rossonero ha effettuato un sondaggio per Ryan Gravenberch. Il classe 2002 è finito anche nel mirino di Liverpool e Newcastle United, ma finora il Bayern Monaco non ha ceduto. I Magpies hanno poi virato su Tonali del Milan, che verrà ufficializzato nelle prossime ore.

Gravenberch ha una valutazione superiore ai 35 milioni e il Diavolo è pronto a fare un grande sacrificio per lui, però il Bayern Monaco finora non ha aperto alla cessione. Nell’ultima stagione l’ex Ajax ha messo insieme 33 presenze, un gol e un assist. Solo 6 volte è partito titolare e vorrebbe avere più spazio, non ha chiuso a un trasferimento altrove.

Il Bayern Monaco ha investito 18,5 milioni per comprarlo nell’estate 2022, un ottimo colpo in prospettiva. Il centrocampista 21enne non ha vissuto una stagione esaltante, però il talento c’è e il Milan potrebbe essere un’ottima soluzione per il suo futuro. L’operazione non è semplice, vedremo se nei prossimi giorni ci saranno sviluppi.

Gravenberch fa parte dell’agenzia Team Raiola, che gestisce anche i rossoneri Ismael Bennacer e Gabriele Alesi. Recentemente in un’intervista a ESPN è stato molto chiaro: “Mi aspettavo di giocare di più al Bayern, credevo che avrei avuto maggiori opportunità. Voglio tornare a giocare, soprattutto considerata la mia età. Spero che ciò possa accadere a Monaco, altrimenti guarderò altrove“.