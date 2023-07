Caso Leao, non è finita: il comunicato dello Sporting

Arrivano novità dal Portogallo in merito alla vicenda legata a Rafael Leao e lo Sporting. E’ proprio il club biancoverde a fare chiarezza in merito a quanto sta accadendo

Il tormentone Rafael Leao si arricchisce di un nuovo capitolo. L’attaccante portoghese dopo ua luna durata diversi mesi ha firmato il rinnovo di contratto lo scorso 2 giugno. Un contratto importante fino al 30 giugno 2028, che gli permetterà di guadagnare fino a 6,5/7 milioni di euro netti a stagione con i bonus.

Il Diavolo è dunque riuscito a blindare il suo gioiello più splendente grazie alla volontà di tutti di raggiungere un accordo. I tanti attori chiamati in causa, dal padre sempre in prima linea, passando per l’avvocato Dimvula e l’agente Mendes, hanno reso tutto più complicato.

Come abbiamo raccontato, però, uno dei nodi più difficili da sciogliere che non facilitava di certo il rinnovo era quello legato al caso Sporting, con il Lille e il giocatore chiamati a versare nelle casse del club portoghese una cifra vicina ai 20 milioni di euro.

Oggi giunge notizia – attraverso un comunicato emanato dallo Sporting – che questa somma è stata effettivamente pagata:

Lo Sporting ha ricevuto dal Lille un compenso pari a 19.670.443,70 di euro. Il trasferimento è stato effettuato spontaneamente per azione unilaterale del club francese, senza alcun accordo preventivo con lo Sporting.

Non è finita

Il club portoghese – si può ancora leggere nella nota, però, – continua, presso gli organi competenti, a chiedere al Lille il pagamento di un risarcimento dell’importo minimo di 45.292.516,00 di euro, nell’ambito della risoluzione unilaterale del contratto di lavoro del giocatore Rafael Leão.

La vicenda del portoghese legata allo Sporting e al suo svincolo non è dunque ancora terminata. E’ vero però che tutto verrà affrontato con maggiore serenità, con Rafael Leao che non sarà certo da solo lungo questa battaglia.

Leao perno del Milan

Rafael Leao è diventato il leader tecnico della squadra di Stefano Pioli. Davvero tutto gira attorno a lui. Il portoghese è il campione di cui non si può fare a meno. Il Milan lo ha blindato e in questi giorni di mercato non sono arrivate news di interessamento nei suoi confronti. La clausola da 175 milioni di euro, d’altronde, fa paura anche ai big team. Il Chelsea, da sempre sulle tracce del portoghese, ad esempio, sta guardando ad altro.