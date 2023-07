Davide Frattesi, l’annuncio dell’agente: “Il Milan c’è”

Ancora novità sul conto di Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo che è al centro di numerosissime voci di calciomercato.

Senza alcun dubbio il nome che sta scaldando il calciomercato estivo italiano in questi giorni è quello di Davide Frattesi. Il forte e dinamico centrocampista del Sassuolo è oggetto del desiderio di tutte le big di Serie A.

Il classe ’99, ormai entrato a far parte stabilmente della Nazionale italiana di Roberto Mancini, piace a tutte le grandi. Anche perché Frattesi ha scelto di cambiare aria e attende l’offerta giusta per lasciare Sassuolo. In questi giorni si è vociferato e detto praticamente di tutto: Inter, Juventus, Roma e pure il Milan sarebbero sulle tracce del talento romano.

Ad aggiornare ulteriormente la situazione di Frattesi in proiezione futura c’ha pensato Giuseppe Riso. Ovvero l’agente del calciatore italiano, intervistato da Tuttomercatoweb.com proprio riguardo alle voci più frequenti.

“Su Frattesi ci stiamo lavorando, ci vorranno alcune settimane per valutare le diverse situazioni – ha dichiarato Riso – Posso dire che giocherà in Serie A l’anno prossimo. Il Milan? Ci sono anche i rossoneri su Davide, dal Milan all’Inter fino a Roma e Juventus, tutte le big sono interessate a lui”.

Dunque confermato da Riso, a capo dell’agenzia di procura GR Sports Agency, come il Milan abbia sondato il terreno per il calciatore. Non a caso ieri è andato in scena un primo incontro informale tra le parti, con i rossoneri interessati a capire la valutazione ed i margini di manovra per arrivare a Frattesi.

Riso ‘manda’ Daniel Maldini ancora in prestito

Altro calciatore della scuderia di Giuseppe Riso è Daniel Maldini, attaccante di proprietà Milan che è appena rientrato dal prestito con lo Spezia. Un’esperienza agrodolce per il figlio d’arte, che ha mostrato parte delle sue qualità, ma non è riuscito ad aiutare i liguri a raggiungere la zona salvezza.

Nella suddetta intervista l’agente ha parlato del futuro anche di Maldini, facendo intendere come difficilmente il classe 2001 sia destinato a rimanere nella rosa del Milan: “Daniel è un talento, è normale che sulle sue tracce vi siano squadre di un certo livello. Come ogni giovane in ascesa ha bisogno di continuità per mettersi in mostra, una piazza che gli dia l’opportunità di giocare 20-25 partite stagionali”.

Dopo il ritorno dallo Spezia dunque in vista un nuovo prestito per Maldini junior. L’attaccante è stato accostato di recente a squadre come Salernitana, Empoli e Frosinone.