Mauro Icardi al Milan: Wanda Nara fa un annuncio

Icardi e la moglie Wanda sognano il ritorno in Serie A: il Milan sarebbe una destinazione molto gradita per l’ex Inter.

A Stefano Pioli serve un nuovo bomber, Olivier Giroud non basta. Il francese va per i 37 anni e al Milan c’è bisogno di un’alternativa in grado di dare garanzie in termini di gol.

Paolo Maldini e Frederic Massara avevano deciso di scommettere su Divock Origi, che ha ampiamente deluso nella passata stagione. Il belga non è mai stato un vero goleador nella sua carriera, anche se alcune reti pesanti le ha segnate con la maglia del Liverpool. Gli ex dirigenti rossoneri hanno commesso un errore.

Adesso bisogna rimediare e prendere un attaccante che possa contribuire bene in fase realizzativa. Geoffrey Moncada ha diversi nomi nella sua lista e sarà interessante vedere quale approderà a Milanello.

Calciomercato Milan, quale futuro per Icardi?

In questi giorni è stato accostato al Milan anche Mauro Icardi, che nell’ultima stagione ha fatto bene in prestito al Galatasaray: 23 gol e 8 assist in 26 presenze. Il suo cartellino è di proprietà del Paris Saint Germain, al quale è legato da un contratto che scade nel giugno 2024. Il prezzo non può essere molto alto, dunque.

Stando alle ultime notizie trapelate, Icardi è stato proposto e il Milan ha fatto sapere di non essere interessato. Anche se l’argentino è un centravanti che ha esperienza e ha dimostrato di poter essere prolifico in area di rigore, la dirigenza ha altri nomi in cima alle preferenze. Non mancano dei tifosi che approverebbero l’eventuale ingaggio dell’ex Inter, però l’affare non dovrebbe concretizzarsi.

Wanda Nara, moglie e agente di Icardi, ha fatto qualche accenno al futuro del marito in un’intervista concessa al settimanale Gente: “Non mi soffermo troppo sulla nostalgia per la vita che ho avuto un Italia, perché so che torneremo. È un Paese dove eravamo e saremo sempre felici. Abbiamo la casa a Milano, è un posto che amiamo e in cui vorremmo sempre tornare“.

In questo momento non è ancora chiaro dove andrà a giocare l’attaccante argentino. C’è la possibilità di un ritorno al Galatasaray, dove è stato felice nella scorsa annata dopo alcuni problemi avuti al PSG. Molto dipenderà dal prezzo del cartellino e dalla richiesta per lo stipendio.

In ogni caso, Icardi vuole rimanere in Europa. Ha respinto una ricca offerta proveniente dall’Arabia Saudita, da dove stanno arrivando proposte da capogiro a tanti calciatori. L’ex Inter e Wanda non vogliono trasferirsi lì.