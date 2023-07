Milan-Inter, derby totale: tre centrocampisti contesi

Il Milan e l’Inter sono sulle tracce degli stessi calciatori: si prospetta un triplo derby di mercato e gli ultimi non sono andati per nulla bene per i rossoneri

Affrontare l’Inter è diventato davvero complicato per il Milan. La scorsa stagione, i rossoneri hanno vinto il primo, poi solo disfatte, con prestazioni spesso inguardabili. In estate, il derby si è chiaramente spostato dal campo al mercato, ma anche in questo caso il risultato non è cambiato.

Il Milan aveva deciso di puntare forte su Marcus Thuram, era lui il prescelto per rafforzare il reparto offensivo. Era un’occasione, a costo zero, da sfruttare e con il Psg che si era defilato tutto lasciava pensare che per il suo approdo in rossonero fosse solo questione di tempo. Il blitz di Marotta, che ha messo sul tavolo più soldi, ha fatto saltare il banco. Thuram ha così detto sì all’Inter per una cifra vicina ai 6,5 milioni di euro. Un’offerta con tanti soldi che il Diavolo ha deciso di non pareggiare.

Vestirà il nerazzurro, ma il derby di mercato estivo è appena cominciato. Sul taccuino di entrambe le squadre ci sono almeno tre calciatori in comune.

Al momento le attenzioni sono rivolte soprattutto a centrocampo, dove il protagonista è certamente Davide Frattesi. Per il giocatore del Sassuolo, il Milan ha manifestato interesse senza però mai avviare una vera e propria trattativa. La richiesta di 40 milioni di euro spaventa i rossoneri, ma la prossima settimana si terrà un summit tra le parti per capire la fattibilità dell’operazione. L’Inter è avanti, con la possibilità di chiudere per 23 milioni di euro più il cartellino di Mulattieri. La telenovela Marcelo Brozovic non ha però permesso l’affondo decisivo.

Attenzione così alla Roma, che potrebbe prendere Frattesi a condizioni più vantaggiose, visto il 30% sulla sua futura rivendita. Se Frattesi dovesse saltare anche per l’Inter, il rischio concreto è che i nerazzurri si fiondino su Musah. In questo caso il Milan è in prima linea, avendo ottenuto il sì del giocatore, ma bisogna chiudere con il Valencia.

Spunta un altro nome

Ma il derby di Milano potrebbe aver messo gli occhi anche su un altro calciatore. Sia Milan che Inter, come riporta Sky Sport, sarebbero sulle tracce di Lazar Samardzic.

Il talentuoso giocatore dell’Udinese è da tempo sul taccuino dei rossoneri, ma in queste ore anche i nerazzurri avrebbero deciso di capire la fattibilità dell’operazione. Sul giocatore, non va dimenticato, c’è anche il Napoli, che potrebbe decidere di sostituire Zielinski proprio con Samardzic.