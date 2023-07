Milan, tutti gli addii ufficiali: i contratti scaduti dopo il 30 giugno

Il Milan ha ufficializzato gli addii dei tre giocatori. Non ci sono più dubbi che questi non faranno parte della rosa a partire dalla prossima stagione

La nuova dirigenza si sta occupando di smantellare la rosa di Stefano Pioli così da migliorarla e rinforzarla con nuovi acquisti. Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, lo stiamo vedendo, sono attivissimi nel mercato in entrata del club rossonero. Chiusi tre colpi, e la lista degli obiettivi è davvero ancora molto lunga. Loftus-Cheek, Sportiello e Luka Romero i primi tre innesti. A questi si aggiungeranno altri due centrocampisti, un attaccante, un esterno destro e forse sinistro, e probabilmente un nuovo terzino.

Chiaramente, per fare un lavoro così grande di ricostruzione di una rosa c’è da sfoltirla, eliminandone gli elementi ridondanti. Ed è quello che la dirigenza rossonera si sta impegnando contemporaneamente a fare. Alla porta ci sono tantissimi esuberi: Yacine Adli, Divock Origi, Ante Rebic, Fodé Ballo-Touré, Gabbia, Junior Messias e chissà anche Charles De Ketelaere. Si lavorerà presto alle cessioni di questi, anche se la sensazione è che il Milan voglia prima risolvere la questione acquisti.

Ad ogni modo, la rosa rossonera ha già subito un notevole ridimensionamento, e questo grazie agli addi dei calciatori in prestito. Ora è ufficiale, il Milan li ha salutati.

Milan, post social per salutare i tre

Poco dopo la fine della stagione, il Milan ha salutato definitivamente Brahim Diaz. Dopo tre anni di prestito, il folletto iberico è tornato al Real Madrid. Sono arrivati presto i comunicati ufficiali di entrambi i club. Di recente, però, quello rossonero ha ufficializzato la partenza di altre giocatori, perfetti esuberi della rosa. Di chi parliamo?

Chiaramente di Tiemouè Bakayoko, Sergino Dest, Aster Vranckx e Ciprian Tatarusanu. Il Milan li ha salutati sui social, augurando loro il meglio per il futuro. Nessuno dei quattro aveva motivo di passare altro tempo al Diavolo. Il primo, Baka, è stato inutile al progetto rossonero in tutte e due le stagioni passate in prestito dal Chelsea. Finalmente, torna alla base, ma non rimarrà certamente a Londra. Quanto a Dest, anche lui non ha convinto nonostante la fiducia concessagli nella prima parte di stagione. Un anno di prestito con diritto di riscatto a 20 milioni di euro. Cifra che non ha dimostrato di valere.

Stesso discorso per Vranckx. Giovane e sicuramente con ottime potenzialità, non ha però avuto il coraggio e la determinazione di imporsi. Torna al Wolfsburg dopo il prestito annuale, forse pronto per ripartire. Quanto a Tatarusanu, ha lasciato il Milan il 30 giugno a contratto scaduto. E’ uno svincolato adesso, in cerca probabilmente di un altro club che possa concedergli spazio. La sua esperienza in rossonero è stata comunque apprezzabile. Ha dato sempre tutto, nonostante qualche limite. Lascia lo spazio a Sportiello. Come accennato, il Milan ha salutato i tre, rendendo ufficiali le partenze. Di seguito i post del club su Twitter: