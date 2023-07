Ritorna al Chelsea: non supera le visite mediche

Era tutto fatto per il trasferimento del trequartista, ma qualcosa è andato storto: il calciatore non ha passato le visite e l’affare è saltato

Il mercato non è ancora iniziato ufficialmente ma le notizie clamorose e i colpi di scena non mancano già ora. Questa fase primordiale degli acquisti estivi è stata di fatto dominata dagli arabi e dalla loro impressionante disponibilità economica, ma diversi affari devono essere ancora portati a termine.

Fino ad ora sono state chiuse operazioni importanti dall’Al-Ittihad, che ha strappato le prestazioni del Pallone d’Oro Karim Benzema e del difensore Kalidou Koulibaly, dopodiché anche gli altri club hanno iniziato a investire nel mercato dei top player europei, come ad esempio l’Al Hilal che si è fiondata su Ruben Neves del Wolverhampton. Ora è tornato a farsi sotto l’Al Nassr dopo l’operazione Cristiano Ronaldo dello scorso inverno.

Il club negli ultimi giorni aveva intavolato e praticamente chiuso una trattativa, ancora una volta con il Chelsea protagonista. Stiamo parlando di Hakim Ziyech, per il quale era stato trovato un accordo sia con i Blues che con il calciatore marocchino. Dopo la mancata firma con il PSG di qualche mese fa, il trequartista mancino stava infatti per ultimare il suo passaggio nella Saudi Pro League.

Salta il passaggio di Ziyech all’AL Nassr

Sembrava davvero tutto fatto quindi per il passaggio di Ziyech all’Al Nassr per giocare insieme a CR7, ma il giocatore non ha superato le visite mediche di rito e l’affare, a meno di cambi di programma, è definitivamente saltato.

La notizia clamorosa è stata riportata da Mundo Deportivo, che spiega che quindi il giocatore si appresta, almeno per ora, a fare ritorno al Chelsea, con cui ha un contratto che scade nel 2025. Il quotidiano spagnolo spiega che l’accordo tra i due club era stato trovato sulla base di 17 milioni di euro, ma che si sono stati degli allarmi sulle condizioni del ginocchio.

Oggi verranno svolti ulteriori e più esaustivi esami, prima di decidere definitivamente di rispedire il calciatore a Stamford Bridge. Ricordiamo he il Milan ha seguito a lungo il classe ’93, per il quale però non si è mai trovata l’intesa con il Chelsea, che non ha mai voluto aprire all’ipotesi del prestito. L’Al Nassr intanto rischi di veder saltare anche l’acquisto di Marcelo Brozovic dall’Inter.