Saluto ufficiale al club: tutto pronto per la firma col Milan!

L’attaccante ha già salutato società e tifosi e si prepara a legarsi ai rossoneri: è il terzo acquisto del Diavolo in questa sessione estiva

Con l’inizio ufficiale del calciomercato il Milan ha cominciato a fare sul serio e sta reinvestendo i soldi della cessione di Sandro Tonali al Newcastle. La dirigenza rossonera vuole fare il grosso delle operazione in questi primi giorni per affidare la rosa a Stefano Pioli per il ritiro quasi al completo.

Intanto è arrivato il primo rinforzo a centrocampo con l’arrivo dal Chelsea di Ruben Loftus-Cheek, ma servirà ancora qualcosa per la mediana, dal momento che Ismael Bennacer rimarrà fuori a lungo per infortunio. L’inglese ha già svolte le visite mediche e con lui anche Marco Sportiello, che sarà il secondo portiere dei rossoneri e farà da vice a Mike Maignan. Non è però finita qui perché il Milan già chiuso anche il terzo acquisto di questa sessione estiva.

Il Diavolo si è infatti assicurato anche Luka Romero, il talento argentino classe 2004 che si è appena svincolato dalla Lazio. Il 18enne non ha rinnovato con il club capitolino e proprio ieri il suo contratto è volto al termine. Il ragazzo ha quindi voluto salutare il club e suoi tifosi e lo ha fatto con un post su Instagram: “Voglio ringraziare il club, i suo tifosi che mi hanno sempre dimostrato stima e affetto e tutti coloro che mi hanno aiutato a crescere come professionista e come persona. Grazie Lazio, è stato un onore indossare questa maglia”.

Luka Romero, firma e visite mediche con i rossoneri

Luka Romero lascia quindi la Lazio ma non la Serie A, perché su di lui si è fiondata la dirigenza rossonera, che si è mossa perentoriamente e si è assicurata le prestazioni dell’attaccante a parametro zero.

La conferma è arrivata qualche giorno fa anche dagli esperti di mercato ed è già tutto programmato per le visite mediche con il Diavolo, che si svolgeranno venerdì 7 luglio. Dopo sarà quindi tutto pronto per la firma del contratto con il Milan fino al 2028. Romero rappresenta il primo rinforzo offensivo per Stefano Pioli, ma di certo non sarà l’ultimo.

L’argentino è infatti ancora giovane e rappresenta un colpo soprattutto in prospettiva. Ricordiamo che è grazie al gol siglato l’anno scorso in Lazio-Monza è stato il primo 2004 a segnare in Serie A. Per il presente si valutano infatti diverse piste per l’esterno d’attacco e le principali al momento sono quelle legate a Samuel Chukwueze del Villareal e Arda Guler del Fenerbahce.