Calciomercato Milan, colpaccio in difesa: si chiude a 10 milioni

Il Milan sembra pronto a rinforzare la difesa con un giovane innesto che fa gola da tempo ai rossoneri. L’offerta da 10 milioni sembra congrua.

La difesa non è il reparto maggiormente bisognoso di rinforzi in casa Milan. Infatti sono altre le priorità che i dirigenti rossoneri stanno seguendo in queste settimane.

Ma qualche movimento potrebbe riguardare anche il reparto arretrato, in particolare le corsie laterali. Se a sinistra si cerca un vice-Theo Hernandez, ma prima va valutata la posizione di Ballo-Touré, a destra potrebbe arrivare una soluzione intrigante e futuribile di grande prestigio.

Infatti il Milan è in pole position per ingaggiare un terzino destro di cui si parla benissimo in tutta Europa. Un talento che, secondo i piani, si alternerebbe con Davide Calabria su quella stessa corsia, tenendo presente la condizione fisica spesso precaria di Alessandro Florenzi, nell’ultima stagione troppo spesso rimasto ai box.

Il Milan accelera per Fresneda: c’è l’ok di Ramadani

Secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, il Milan starebbe accelerando in queste ore per assicurarsi le prestazioni di Ivan Fresneda, terzino di cui si parla un gran bene ormai da tempo. Il calciatore spagnolo del Real Valladolid è considerato uno dei difensori laterali più interessanti al mondo.

Classe 2004, viene da una buona stagione in Liga dove ha cominciato a mettersi in mostra con continuità. Ma il suo futuro sembra ormai destinato ad essere lontano da Valladolid. Il Milan avrebbe già un accordo di base con l’agente Fali Ramadani, che ha già praticamente portato in rossonero l’esterno offensivo Luka Romero dopo l’addio alla Lazio.

Fresneda viene valutato dal proprio club intorno ai 15 milioni di euro, ma le difficoltà economiche del Valladolid e la retrocessione in seconda divisione costringono il club castigliano a non sparare troppo in alto. Il Milan ha pronti già 10 milioni cash per Fresneda, offerta che potrebbe essere quella vincente, magari con l’inserimento di bonus e percentuali sulla rivendita del giocatore.

Nel recente passato il terzino era stato seguito da diversi club internazionali: Borussia Dortmund, Arsenal, Barcellona e anche i rivali della Juventus. Ma oggi sembra essere il club guidato da RedBird in vantaggio per Fresneda. Tra l’altro questa operazione rispecchia perfettamente i parametri di mercato e di investimento imposti dalla proprietà statunitense: un obiettivo giovane, di prospettiva, dall’ingaggio contenuto e sul quale investire una cifra non elevatissima ma significativa.