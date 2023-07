Gazzetta – L’agente lo spinge al Milan: il nuovo bomber arriva con lo sconto

Il Milan avrebbe una corsia preferenziale per l’attaccante, che piace molto dopo l’ultima intensa stagione. Ottimi i rapporti con l’agente.

Una delle priorità assolute del Milan in questa calda estate di mercato appena cominciata è reperire un centravanti. La squadra di Stefano Pioli ha fortemente bisogno di un’alternativa degna di nota a Olivier Giroud, ormai 37enne.

La prima scelta in questo senso sembrava essere Marcus Thuram, attaccante prendibile a costo zero, ma soffiato dalla concorrenza dell’Inter. I rivali hanno strappato il sì del francese con un’offerta contrattuale a rialzo che ha beffato di fatto il Milan.

Ora i rossoneri si guardano attorno per trovare un altro attaccante utile, funzionale e dalle ottime capacità offensive. Il profilo giusto potrebbe arrivare dalla stessa Serie A italiana, riguardo uno dei centravanti più prolifici dell’ultima stagione. Un calciatore sorprendente che oggi fa gola a moltissime squadre, ma per il quale il Milan avrebbe una corsia preferenziale.

Milan su Boulaye Dia: ottimi rapporti tra Moncada e l’agente

Il nome nuovo, lanciato anche dalla Gazzetta dello Sport, è quello del senegalese Boulaye Dia. Calciatore classe ’96 nato in Francia ma di nazionalità senegalese. Un attaccante completo e molto prolifico, che ha letteralmente stupito tutti lo scorso campionato, andando a segno 16 volte con la maglia della Salernitana.

Dia verrà riscattato dai granata campani per 12 milioni di euro (il suo cartellino è del Villarreal), ma sembra destinato a non restare a lungo a Salerno viste le enormi richieste. Il Milan si sarebbe inserito nella corsa al senegalese, che avrebbe tutte le caratteristiche ideali per completare l’attacco: fisicità, senso del gol, ottima tecnica di base. Insomma, un vice-Giroud coi fiocchi.

A favorire questa presunta trattativa tra Milan e Salernitana emergono due fattori. Il primo è la possibilità per il club rossonero di avvicinarsi a Dia proponendo ai campani un paio di giovani come contropartite tecniche. In particolare alla squadra di Paulo Sousa possono interessare Daniel Maldini e Lorenzo Colombo, entrambi sacrificabili per arrivare ad obiettivi più pronti.

Inoltre va sottolineato, come ha scritto il cronista Nicolò Schira, che c’è un feeling eccellente tra il dirigente milanista Geoffrey Moncada e l’agente di Dia, ovvero il russo Vadim Vasilyev. Quest’ultimo è l’ex vice-presidente del Monaco (dove Moncada ha lavorato per anni) ed oggi gestisce l’agenzia VV Consulting. Il rapporto tra i due potrebbe rappresentare una agevolazione per il Milan, con Dia che certo non disdegnerebbe di giocare la Champions League in maglia rossonera.