Liam Gallagher infiamma Milano: provoca gli interisti ed elogia i milanisti (VIDEO)

Durante il concerto a Milano il cantante Liam Gallagher, tifoso del Manchester City, ha scherzato con i tifosi dell’Inter.

Liam Gallagher non è “solo” un cantante, diventato famoso assieme al fratello Noel con la band musicale Oasis e da anni solista. È anche un grande tifoso del Manchester City.

Grande la sua gioia per la vittoria della Champions League contro l’Inter. La squadra di Pep Guardiola, non senza soffrire, ha conquistato il secondo trofeo internazionale nella storia dei Citizens. L’unico in bacheca era la Coppa delle Coppe vinta nella lontana stagione 1969/1970.

Dopo aver vinto a ripetizione in Inghilterra, il Manchester City ha avuto l’affermazione europea che tanto desiderava. Era stata bruciante la sconfitta nella finale di Champions del 2021, quando il Chelsea da sfavorito ebbe la meglio. Stavolta contro l’Inter c’è stato il rischio di un’altra beffa, però alla fine è arrivato il trionfo nella notte di Istanbul. Gol decisivo di Rodri.

Liam Gallagher a Milano: frecciatina ai tifosi dell’Inter

Liam Gallagher ieri sera era a Milano per un suo concerto e in tale occasione si è anche rivolto al pubblico domandando “C’è qualche tifoso dell’Inter qui?“. E poi: “C’è qualche tifoso del Manchester City invece?“. Non sono mancati dei fischi.

Successivamente, il cantante ha anche rivolto un pensiero ai milanisti: “Devo dire grazie ai tifosi del Milan per l’amore e il rispetto che ci hanno mostrato“. Ovviamente parole che sono state apprezzate dai fan rossoneri, invece quelli nerazzurri non avranno gradito. Comunque il tutto fa parte del classico sfottò che caratterizza le diverse tifoserie calcistiche, niente di offensivo.

Liam Gallagher prima della finale di Champions League contro l’Inter aveva anche promesso che in caso di vittoria del Manchester City avrebbe riunito gli Oasis. Il gruppo si era sciolto nel 2009 in seguito a un violento litigio avvenuto a Parigi tra lui e il fratello Noel, anche lui tifosissimo dei Citizens.

La reunion della band dovrebbe avvenire, sicuramente sarà qualcosa che farà molto parlare e guadagnare parecchi soldi. Saranno felici i tanti fan che da tempo aspettano di rivedere gli Oasis sul palco.