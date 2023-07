Milan, l’esterno va in Spagna: si può chiudere a giorni, i dettagli dell’offerta

Arrivano importanti aggiornamenti sul futuro di Arda Guler, talento seguito anche dal Milan: sembra che il suo futuro non sarà in Italia.

La dirigenza rossonera è molto attiva sul mercato in questo periodo e sta cercando di rinforzare in maniera importante la squadra. Sono previsti rinforzi in ogni reparto e i tifosi si aspettano un netto salto di qualità.

A Stefano Pioli servono certamente più assist e più gol nel settore offensivo, troppo dipendente da Rafael Leao e Olivier Giroud. Il portoghese non può essere l’unica arma per scardinare le difese avversarie e il quasi 37enne francese non può essere l’unico finalizzatore in grado di garantire un buon numero di reti.

Il Milan deve migliorare sulle corsie offensive e prendere anche un bomber. Oltre a un vice Leao e un’alternativa a Giroud, è fondatamente migliorare anche la fascia destra. Andava fatto già un anno fa, ma venne data fiducia alla coppia Saelemaekers-Messias. Un errore.

Calciomercato Milan, Arda Guler verso la Liga?

Tra i nomi accostati al Milan c’è quello di Arda Guler, 18enne astro nascente del calcio turco. Gioca nel Fenerbahce e nel contratto ha una clausola di risoluzione da 17,5 milioni di euro. C’è la disponibilità a fare tale investimento, però la concorrenza è di quelle importanti e sembra che la famiglia chieda delle commissioni onerose per questo trasferimento.

In questo momento c’è il Barcellona in pole position per l’ingaggio di Guler. Come spiegato dal Mundo Deportivo, il club blaugrana punta a chiudere l’operazione nella settimana in arrivo. Il piano è quello di acquistarlo e lasciarlo in prestito per un anno al Fenerbahce, una mossa per ottenere di pagare la clausola in due rate invece che in una unica.

Deco è stato in Turchia proprio per accordarsi su tale condizione: versare subito una parte della somma e l’altra nella prossima estate, quando il ragazzo vestirà effettivamente la maglia blaugrana. L’ex calciatore ha parlato direttamente con Arda e gli ha esposto nei dettagli il progetto.

Il problema è che Guler non sembra convinto di rimanere un altro anno al Fenerbahce, vorrebbe un trasferimento immediato in Spagna. I prossimi giorni possono essere decisivi, Deco è pronto a fare un altro blitz a Istanbul per chiudere l’affare.

Sulle tracce del giovane esterno offensivo turco c’è anche il Real Madrid, che secondo il Mundo Deportivo ha proposto di pagare i 17,5 milioni in tre tranche: 8,75 (il 50% del totale) milioni alla firma, 4,375 milioni dopo 12 mesi e gli altri 4,375 alla scadenza dei 24 mesi. Inoltre i blancos concederebbero al Fenerbahce il 20% del ricavato della futura rivendita.