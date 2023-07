Milan, non solo Morata e Scamacca: sondaggi per un altro attaccante

Matteo Moretto rivela che il Milan ha avviato dei sondaggi per un nuovo profilo dell’attacco. Potrebbe essere preferito ad Alvaro Morata

E’ un Milan intenzionato a presentarsi alla prossima stagione con una rosa competitiva, quanto in Italia quanto in Europa. Lo dicono le recenti voci di mercato con anche i fatti a seguirle. Giorgio Furlani ha chiuso i primi tre colpi per la prossima stagione, ma c’è ancora tantissimo lavoro da fare per riuscire nell’intento di rinforzare il gruppo a disposizione di Stefano Pioli. Al momento, il Milan ha chiuso un centrocampista (Loftus-Cheek), un portiere (Sportiello), e un trequartista (Luka Romero).

Inutile ribadire che ogni reparto della squadra necessita di ulteriori rinforzi, con particolare riguardo per il quello d’attacco. La scorsa stagione il Milan ha fatto enormemente fatica dal punto di vista realizzativo, essendosi praticamente affidato sulle sole forze di Olivier Giroud, tra l’altro non più un ragazzino dati i 36 anni. Questo perché Divock Origi e Ante Rebic hanno sofferto per lunghi periodi di problemi fisici, e anche quando tornati hanno mancato in incisività e impegno.

Entrambi sono stati messi alla porta dal Milan, che cerca adesso un attaccante da affiancare Giroud di maggior talento e affidabilità. I nomi che più piacciono alla nuova dirigenza sono quelli di Alvaro Morata e Gianluca Scamacca, ma di recente un altro profilo si è aggiunto alla lista.

Milan, l’attaccante dalla Germania: vero talento

Alvaro Morata sembra essere il primo nome per l’attacco del Milan, quello favorito a Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada. Al momento, però, il club rossonero non ha fatto passi ufficiali, consapevole di dover presto parlare con l’agente Juanma Lopez. Quanto a Scamacca, rimane una scelta secondaria con anche la Roma che ha praticamente il suo sì. Per l’italiano l’affare non è semplice dato che il West Ham non apre al prestito e vuole almeno 30 milioni di euro per lasciarlo tornare nel Bel Paese.

Dunque, il Milan si è mosso per un ulteriore centravanti. A riportare la notizia è Matteo Moretto. Moncada ha infatti avviato dei sondaggi per Alexander Sorloth, attaccante norvegese di proprietà del Lipsia ma che ha passato l’ultima stagione in prestito al Real Sociedad. Classe 1995, Sorloth ha contribuito con 12 gol alla scelta della squadra spagnola alla conquista di un posto nella prossima Champions League.

L’attaccante è tornato chiaramente al Lipsia alla fine della stagione, ma il Real spera di poterlo acquistare a titolo definitivo. Sempre se il Milan non deciderà di fare sul serio. Al momento, sottolinea Moretto, Furlani ha fatto un semplice sondaggio. Quanto a Sorloth, le sue caratteristiche sono davvero interessanti. Un colosso dell’attacco alto 1,95 cm e con una importante duttilità: attaccante o esterno d’attacco sia a destra che a sinistra. Il Lipsia, nel 2020, lo aveva acquistato per ben 20 milioni di euro dal Crystal Palace.

Adesso il suo contratto coi tedeschi è in scadenza nel 2025, ma molto fa dire che Sorloth sia con le valigie in mano quest’estate.