Un sogno per il Milan: “Vlahovic rossonero, via libera per la Juve”

Il noto giornalista parla di un possibile colpo che farebbe impazzire tutti i tifosi del Milan: ecco come potrebbe vestire il rossonero Dusan Vlahovic

Loftus-Cheek ha già firmato e verosimilmente nei prossimi giorni toccherà a Christian Pulisic, Musah, Reijnders e uno tra Kamada e Chukwueze. Le idee in casa Milan appaiono molto chiare e si corre veloce per cercare di metter e a disposizioni di Stefano Pioli una rosa più ricca.

Serve chiaramente anche il centravanti che possa affiancare Olivier Giroud, un titolare che garantisca tanti gol. I nomi circolati in questi giorni, convincono poco i tifosi rossoneri, che invece esulterebbero per un eventuale acquisto di Dusan Vlahovic.

A rilanciare l’incredibile suggestione è Carlo Pellegatti, sul proprio canale YouTube: “A me piace sognare in grande e illudermi. Questa notizia è dolce, gustosa e morbida: ieri ho letto un’indiscrezione e ve la giro. Sognate, cosa vi costa, poi si proseguirà con i nostri Scamacca, Morata e Openda, ma l’indiscrezione, non l’ho verificata e non oso farlo, poi se il sogno si avverrà saremo tutti molto felici. Ieri ho letto che il Milan potrebbe essere interessato a Dusan Vlahovic. Mi sono addomertato con questa speranza. Lo scrive Calciostyle, il Milan potrebbe dare 35 milioni e il resto dilazionato. Contratto da 5 milioni di euro a stagione.

Per quel che riguarda l’attaccante, non ho mai pensato che il Milan si sia fermato ai tre nomi di cui parliamo. Vedrete che tiranno qualcosa dal cilindro e Vlahovic non è un coniglio, ma un elefante. Con l’acquisto di Vlahovic, il Milan non andrebbe in concorrenza con Milinkovic-Savic. E’ un sogno di sabato mattina…”

Attesa per il bomber

Come scrive Carlo Pellegatti, che non si può escludere che il nuovo bomber sia un nome mai venuto fuori in questi giorni. E’ chiaro che Vlahovic è solo un sogno, difficilmente realizzabile, e nulla più.

Il Milan il centravanti lo comprerà sicuramente perché Divock Origi ha deluso ampiamente le aspettative: troppo pochi i due gol realizzati per poter puntare ancora su di lui. Olivier Giroud non può ancora tirare la carretta da solo e Lorenzo Colombo non appare pronto per arrivare, almeno, in doppia cifra. Oltre ai già citati Morata, Scamacca e Openda, attenzione anche a Balogun, che l’Arsenal potrebbe cedere per una trentina di milioni, e a Wahi, talento del Montpellier.