Colpo Frattesi: il Milan si gioca il jolly | contropartita tecnica a sorpresa

I rossoneri sono ancora in corsa per il centrocampista e valutano una contropartita da proporre al Sassuolo per avere uno sconto

Saranno giornate importanti questi per il futuro del Milan perché in questa fase i rossoneri stanno lavorando sul mercato per assicurarsi i migliori profili in vista della prossima stagione e, più in generale, degli anni che verranno.

Il Diavolo ha l’obiettivo di rinforzarsi e di inserire pedine di ottimo livello per mantenersi ad alto livello. La situazione è cruciale in queste ore soprattutto per quanto riguarda la mediana perché c’è da ricostruire un centrocampo che dal prossimo anno sarà orfano di Sandro Tonali, e per i primi mesi anche di Ismael Bennacer. L’algerino infatti starà fuori a lungo a causa dell’infortunio. Chiaramente Ruben Loftus-Cheek non basta e ci sono da piazzare altri colpi in quel reparto.

In questo momento il profilo più vicino ai rossoneri sembra quello del giovane Yunus Musah del Valencia, ma si continuano a valutare tutte le opzioni e ovviamente non tramonta neanche la pista che porta a Davide Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo in queste settimane è uno dei giocatori più ambiti sul mercato, messo nel mirino da tutte le big della Serie A, e neanche il Diavolo ha intenzione di mollare il colpo.

Pobega inserito nell’affare

Negli ultimi giorni sul classe ’99, autore di ben 7 reti nell’ultimo campionato, era in pole l’Inter, con la Roma che ha tentato il sorpasso, forte degli ottimi rapporti tra i capitolini e il Sassuolo. La realtà è però che, come sottolineato dal ds dei neroverdi, Giovanni Carnevali, l’offerta soddisfacente non è ancora arrivata.

Ecco perché il Milan non si arrende e prova a rientrare nella corsa per il 24enne. Lo conferma la Gazzetta dello Sport, che spiega tuttavia che la dirigenza rossonera deve muoversi in maniera veloce se vuole recuperare terreno rispetto alle altre concorrenti, che al momento sono avanti. Ricordiamo che il club emiliano chiede comunque una cifra molto alta per privarsi di Frattesi e difficilmente i club possono pagarla cash.

Ecco perché tutti hanno pensato a una contropartita, e la rosea sottolinea che anche il Diavolo ha un calciatore da mettere sul piatto nell’eventuale operazione. La Gazzetta infatti riferisce che l’accelerata del Milan potrebbe arrivare già la prossima settimana e, se davvero andrà in scena un incontro con il Sassuolo, i rossoneri potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Tommaso Pobega (anche lui classe 1999) per ottenere uno sconto.