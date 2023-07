Il noto attore non tiferà più Milan: “RedBird venderà anche Leao e Theo Hernandez”

Una dura riflessione da parte del famoso artista e l’attacco alla società rossonera e a Gerry Cardinale: “Vanno via tutti”

Le ultime scelte del Milan sul piano societario hanno deluso e disinnamorato davvero molti tifosi. L’addio del direttore tecnico e soprattutto di una bandiera come Paolo Maldini, ma anche del leader Sandro Tonali, ha mandato su tutte le furie la maggior parte dei sostenitori rossoneri.

Le regole economiche a cui ha deciso di affidarsi Gerry Cardinale stonano con il senso di appartenenza che ha sempre dominato in casa Milan, con la tradizione di un club vincente che ha degli idoli storici e che mette i sentimenti davanti a tutto. Già con la separazione fra il club e Maldini si era capito che i nuovi investitori non metteranno i sentimenti al centro della politica di crescita di questo nuovo Milan.

L’intenzione è quella di affidarsi ai numeri, alle statistiche e al famoso player trading che tanto sta facendo parlare. Nessun giocatore è incedibile e tutti possono andar via per la giusta cifra, anche un beniamino come Tonali, tifoso del Diavolo sin da piccolo e punto di riferimento della squadra che un anno fa ha vinto lo Scudetto e quest’anno ha raggiunto le semifinali di Champions League.

Abantuono deluso dalla politica del club rossonero

Tra i tifosi più delusi ce ne è anche uno molto noto, come Diego Abantuono. L’attore è un noto tifoso milanista e ha anche recitato nel famoso film “Eccezzziunale… veramente”, dove interpretava Donato Cavallo, il Ras della Fossa, capo ultrà dei rossoneri.

Abantatuono è stato intervista da Il Foglio e ha spiegato: “RedBird pensa di aver risolto i problemi rinnovando il contratto a Leao. Quello che non ci hanno detto è che servirà solo a rivenderlo a più soldi il prossimo anno. Vanno via tutti, Maldini, Tonali, andrà via sicuramente anche Theo Hernandez. Perché io dovrei rimanere un tifoso del Milan?”.

L’attore ha poi concluso con una riflessione nostalgica sulla differenza tra il calcio del passato e quello di oggi, nel quale è ormai esclusivamente il denaro a commentare. Queste le sue parole a riguardo: “Le squadre non sono più come una volta, è solo una questione di business. Sono sicuro ormai solo di una cosa: il calcio è la giostra su cui si guadagna più in assoluto”.