Inter, ora è ufficiale: ceduto Brozovic all’Al-Nassr, stipendio da nababbo

Da poco è divenuto ufficiale l’ingaggio di Marcelo Brozovic da parte dell’Al-Nassr. La squadra saudita ha finalmente trovato l’accordo.

Una telenovela di mercato che si è conclusa finalmente poco fa, con l’ufficialità del trasferimento. Marcelo Brozovic ha lasciato la Serie A italiana ed in particolare l’Inter, squadra con cui ha giocato ben 8 anni.

Come ampiamente risaputo, il club saudita dell’Al-Nassr da tempo aveva messo nel mirino il classe ’92 nerazzurro, uno dei migliori metronomi in circolazione. L’Inter, bisognosa di fare plusvalenza per il bene delle proprie casse, ha avallato la trattativa accordandosi nei giorni scorsi con la squadra araba.

Oggi è giunto il comunicato ufficiale: accordo raggiunto anche tra Brozovic e l’Al Nassr. L’operazione è costata 18 milioni di euro per il cartellino del centrocampista croato, mentre si parla di un contratto da sceicco per l’ex Dinamo Zagabria, che andrà a percepire circa 26 milioni netti a stagione per tre anni.

18 milioni per l’Inter, ora i colpi in entrata

Brozovic dunque, come già detto, lascia l’Inter dopo una lunga esperienza in nerazzurro, culminata con la vittoria dello Scudetto nel 2021 e con la finalissima di Champions League giocata lo scorso 10 giugno contro il Manchester City a Istanbul.

La società nerazzurra ha ricavato circa 18 milioni cash dalla cessione del proprio regista. Ora la squadra di Simone Inzaghi potrà concentrarsi sulle entrate e dunque sui nuovi colpi in arrivo. Obiettivi che spesso, secondo le cronache di mercato, sono molto simili a quelli cercati dai cugini del Milan.

Come per esempio Davide Frattesi e Lazar Samardzic, due centrocampisti di spessore in Serie A che piacciono anche alla squadra di Pioli. Ma l’obiettivo numero uno dell’Inter pare essere il riscatto di Romelu Lukaku dal Chelsea. L’attaccante (anche lui accostato da radiomercato al Milan) avrebbe detto no alle proposte arabe proprio per tornare a Milano, sponda nerazzurra.

Ma va ricordato come l’Inter sia impelagata in problemi economici e di bilancio non di poco conto. La società guidata dai cinesi di Suning infatti non potrà esporsi troppo nel mercato in entrata, a meno che prima non riesca a cedere alcuni titolari. Dopo Brozovic il prossimo nome in uscita è quello di André Onana, portiere cercato dal Manchester United.