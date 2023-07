Milan, doppio affondo: i giorni della verità

La Gazzetta dello Sport fa un focus dettagliato sul mercato del Milan. Le prossime ore potranno essere decisive per l’acquisto di due innesti. Tutti i dettagli

Il Milan è attivissimo sul mercato, con Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada che lavorano incessantemente per rafforzare la rosa. Chiusi i colpi Loftus-Cheek e Luka Romero, si pensa adesso a completare il reparto di centrocampo, ma anche a rafforzare l’attacco. Grande attenzione la dirigenza la sta riservando al ruolo di esterno destro offensivo. I nomi caldissimi sono due: Samuel Chukwueze e Christian Pulisic.

Parliamo di due profili adatti a dare maggiore qualità alla trequarti di Stefano Pioli. Il Milan è in trattativa avanzata per entrambi, e un colpo non esclude l’altro, anzi. La conferma la da la Gazzetta dello Sport, che sottolinea che le prossime ore potranno essere decisive per entrambi gli affari. Quanto a Chukwueze, il Diavolo ha l’accordo totale col giocatore, per un contratto di 3 milioni di euro più bonus. Ma bisognerà convincere il Villareal. Sul piatto degli spagnoli, il Milan ha messo 20 milioni di euro, ma al momento rimane di 30 milioni la richiesta. La vera e proprio trattativa avrà inizio nella giornata di oggi.

Quanto a Pulisic, la situazione è simile. C’è un braccio di ferro col Chelsea. Il giocatore sarebbe entusiasta di vestire la maglia rossonera, accettando probabilmente qualcosa in meno di ingaggio. Il Milan ha offerto ai blues 14 milioni più eventuali bonus. Anche in questo caso la richiesta è superiore, più vicina ai 25 milioni di euro. E c’è proprio un’offerta di tale entità avanzata dal Lione nelle ultime ore. Sono ore calde, e presto potrebbe sbloccarsi qualcosa, considerando che i giocatori hanno dato l’assoluto benestare al trasferimento al Milan.

Chukwueze per la destra, Pulisic chissà per la trequarti centrale. Ma ci sono altri due calciatori che il Milan sta trattando contemporaneamente.

Milan, fronte centrocampo

La Gazzetta dello Sport sposta poi l’attenzione sul centrocampo. Il Milan è fortissimo su Yunus Musah e Tijjani Reijnders. L’accordo coi due centrocampisti è stato trovato da giorni, ma come di consueto Giorgio Furlani è chiamato a convincere Valencia ed AZ Alkmaar. Le offerte sono state avanzate. Per l’anglo americano del Valencia sono stati offerti 20 milioni di euro, ma nonostante il contratto in scadenza nel 2024, gli spagnoli tengono alte le pretese sui 30 milioni di euro.

Per l’olandese, invece, il Milan ha proposto 18 milioni di euro bonus inclusi. Al momento, però, sembrano non bastare. Da non trascurare il nome di Davide Frattesi per il centrocampo, su cui Giorgio Furlani è davvero intenzionato ad inserirsi. La concorrenza è molto spietata, con l‘Inter in prima fila. Ma come ha riferito la Gazzetta dello Sport nelle scorse ore, l’inserimento di una contropartita potrebbe far recuperare terreno ai rossoneri. E’ stato fatto il nome di Tommaso Pobega. Questa nuova settimana potrà dare una visione più chiara delle cose.