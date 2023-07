Milan, ora è finita: sorpresa Roma

I giallorossi hanno tracciato un allungo molto importante per l’obiettivo: ora per il Diavolo è quasi impossibile

Sappiamo tutti che è appena iniziata una settimana molto importante per quanto riguarda il calciomercato, perché è la prima dall’apertura ufficiale della sessione estiva e anche quella che precede di fatto l’inizio dei ritiri pre stagionali dei vari club.

In questi giorni le squadre vogliono riuscire a chiudere i colpi più importanti per poter mettere a disposizione dei propri allenatori i rinforzi principali già da subito e farli lavorare con la squadra. Ecco quindi che le telenovele più chiacchierate di queste ultime settimane potrebbero risolversi a breve. Sono diversi i calciatori che hanno fatto bene in questa stagione e che sono ambiti da più squadre, e per i quali di conseguenza si è scatenata un’asta.

Uno di questi è ovviamente Davide Frattesi, il centrocampista del Sassuolo che è cresciuto davvero molto negli ultimi due anni, e che ha chiuso una stagione memorabile segnando anche 7 reti, un gran bottino per una mezzala. Il classe 1999 interessa davvero a tutte le big del campionato italiano, ma adesso sembra proprio che una delle contendenti abbia piazzato un allungo quasi decisivo, di sicuro molto importante.

L’Inter temporeggia per Frattesi e i giallorossi ne approfittano

Stiamo parlando della Roma di José Mourinho, che da giorni era data in risalita nella corsa a Frattesi, e che adesso sembra esser balzata in pole. I giallorossi erano dietro all’Inter di Simone Inzaghi, che era considerata da tutti in vantaggio.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, l’assist decisivo per questa trattativa sarebbe arrivato proprio dai nerazzurri, che nelle ultime ore avrebbero deciso di indirizzare gli sforzi economici per riscattare Romelu Lukaku dal Chelsea, perché i Blues hanno fatto muro alla richiesta di un nuovo prestito. Adesso quindi il club capitolino ci crede, ma ancora non è da considerarsi una trattativa in discesa.

Il ds degli emiliani, Giovanni Carnevali, ha fatto sapere di non aver ancora ricevuto un’offerta soddisfacente per il 23enne, per il quale servono 35 milioni. I giallorossi però hanno dalla loro un vantaggio non da poco, ovvero il fatto che azzererebbero la percentuale del 30% sulla rivendita, che era destinata proprio a loro. Inoltre, qualche giorno fa il Sassuolo ha acquistato proprio dalla Roma Cristian Volpato e Filippo Missori per una cifra complessiva di 10 milioni di euro.

Il Milan considerava ancora l’ipotesi Frattesi per il centrocampo e ultimamente si stava anche parlando di una possibile contropartita tecnica come Tommaso Pobega, ma al momento i rossoneri sono molto indietro per questo affare.