Tonali-Newcastle, Leao spiazzato: “Non me l’aspettavo, vedevo in lui l’erede di Gattuso”

Anche Leao ha commentato la cessione di Tonali al Newcastle: il nuovo numero 10 del Milan è rimasto sorpreso.

Quanti si aspettavano che il Milan sacrificasse Sandro Tonali in questa finestra estiva del calciomercato? Forse nessuno o comunque pochissimi. Invece, i 70 milioni di euro offerti per il cartellino e i circa 8 annui netti offerti per lo stipendio hanno stravolto tutto. Difficile dire di no al Newcastle United.

Il centrocampista non aveva nascosto il suo desiderio di diventare una bandiera rossonera ed era amatissimo dai tifosi, che vedevano in lui un futuro capitano. Tuttavia, in queste ore è stato ufficializzato il trasferimento in Inghilterra e la storia si è chiusa, non senza che il giocatore dedicasse delle belle parole al suo ex club e ai milanisti.

Sandro Tonali al Newcastle United: la reazione di Rafael Leao

Tra coloro che sono rimasti stupiti dalla cessione di Tonali c’è anche Rafael Leao, che sul suo canale ufficiale YouTube ha espresso il suo pensiero sul tema: “Era un calciatore importante per noi, non mi aspettavo che andasse via. A centrocampo faceva la differenza, in lui vedevo l’erede di Gattuso perché è milanista fin da quando era bambino. Lo avrei visto bene al Milan per molti anni“.

Leao sperava che Sandro rimanesse in rossonero, ma gli fa comunque i suoi auguri per il proseguimento della sua sua carriera in Premier League: “Abbiamo un buon rapporto, gli auguro buona fortuna e tanto successo nella sua nuova avventura“.

Il Newcastle United si è qualificato alla prossima Champions League e ha un progetto sportivo molto ambizioso. Il club è di proprietà di PIF (Public Investment Fund), fondo sovrano dell’Arabia Saudita che sta investendo tanto nel calcio anche in patria. Gli obiettivi sono di quelli importanti e Tonali per i Magpies rappresenta un investimento ideale a centrocampo.

L’allenatore Eddie Howe è entusiasta dell’ingaggio dell’ex Milan, che ha 23 anni e ancora margini di crescita. Tonali in Premier League può fare un salto di qualità notevole. Nelle ultime due stagioni è maturato tanto e ora in Inghilterra può fare un altro step.