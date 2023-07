Dal Milan all’Empoli, doppia operazione possibile: il presidente “conferma”

Da Empoli arriva conferma dell’interesse per due giovani del Milan: nascerà una doppia trattativa a breve?

Il Milan ha tante operazioni da fare in entrata e in uscita in questo calciomercato estivo. C’è il futuro di alcuni giovani da decidere nei prossimi giorni.

Uno di questi è Daniel Maldini, di rientro dal prestito allo Spezia e che sicuramente non rimarrà a Milanello. Il figlio d’arte non rientra nel progetto tecnico-tattico di Stefano Pioli e sta valutando le opzioni sul tavolo. Da capire se verrà ceduto a titolo definitivo oppure con la formula del prestito.

Un altro ragazzo che è tornato a Milano dopo un prestito è Lorenzo Colombo, che ha giocato a Lecce e che ha segnato il gol salvezza per la squadra pugliese. La sua prima esperienza in Serie A è stata complessivamente positiva e adesso va deciso il prossimo passo.

Calciomercato Milan, Maldini e Colombo insieme a Empoli?

Negli ultimi giorni si è parlato di un interessamento dell’Empoli sia per Maldini sia per Colombo. I rapporti con il club toscano sono buoni e non è escluso che possa essere intavolata una trattativa prossimamente.

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha parlato a calciomercato.com dei due giovani del Milan: “Maldini è un giocatore che apprezziamo molto, vedremo. Oggi non è in corso una trattativa. Colombo è un altro calciatore che apprezziamo molto, però dipende dal Milan“.

Corsi conferma che Maldini e Colombo sono giocatori graditi dalla società toscana, ma al momento non c’è nulla di concreto. Se per quanto riguarda il figlio di Paolo c’è assoluta disponibilità a trattare, invece per l’attaccante non è ancora chiara la posizione definitiva del Milan.

L’agente Giuseppe Riso ha spiegato che Colombo sarà al raduno della squadra a Milanello, poi si vedrà. Probabilmente Stefano Pioli valuterà il centravanti durante la preparazione estiva e successivamente sarà presa una decisione sul suo futuro. Il Milan ci crede e per questo ha esercitato il contro-riscatto dal Lecce.

Lollo è cresciuto nel settore giovanile rossonero e una sua permanenza può essere utile anche per un discorso di liste. Ma bisogna dire che deve rimanere se c’è l’intenzione di dargli del minutaggio, perché fare mesi di panchina e giocare pochissimi minuti non sarebbe molto utile alla sua crescita. Anche Genoa e Sassuolo lo hanno messo nel mirino.