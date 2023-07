Milan-Gravenberch, importante conferma: si può fare

Arrivano conferme cruciali dalla Germania sull’interesse del Milan per il talento del centrocampo. Tutti i dettagli dall’autorevole BILD

Il Milan non sta perdendo tempo, desideroso di regalare quanto prima a Stefano Pioli una rosa competitiva e pronta a dare il meglio su più palcoscenici. Per questo, è davvero caldo il mercato rossonero, con Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada attivissimi su diversi fronti. Grande attenzione è al momento riservata al reparto di centrocampo. Preso Ruben Loftus-Cheek dal Chelsea per un complessivo di 20 milioni di euro, l’idea è quella di rinforzare la mediana con due ulteriori innesti.

Il Milan è attualmente in pressing su Yunus Musah del Valencia e Tijjani Reijnders dell’AZ Alkmaar. C’è l’accordo con entrambi i giocatori, che rappresenterebbero degli ottimi innesti. Manca però quello con i due club, che al momento stanno facendo muro con delle alte richieste. Per Musah, il Diavolo è pronto ad offrire una ventina di milioni, ma il Valencia ne richiede 30. Per Reijnders, l’AZ ne vuole 25, mentre sul piatto il Milan ha messo 18 milioni inclusi i bonus.

Non va trascurato anche il nome di Davide Frattesi per il centrocampo rossonero. Un profilo su cui Furlani vuole provare ad inserirsi battendo la forte concorrenza di Inter e Roma. Ma non solo questi tre nomi sopracitati. Per la mediana, come vi abbiamo raccontato, è saltato fuori un nuovo profilo, davvero suggestivo. E’ quello di Ryan Gravenberch del Bayern Monaco. E’ arrivata una importantissima conferma.

Milan su Gravenberch, la BILD conferma: i dettagli

Nelle scorse ore era stato Alfredo Pedullà a raccontare del nuovo interesse del Milan per Ryan Gravenberch del Bayen Monaco. Oggi, direttamente dalla BILD tedesca arriva una fondamentale conferma. Come riporta l’autorevole fonte, il club rossonero ha fatto un sondaggio coi bavaresi per il talento classe 2002. Sta fiutando l’enorme occasione, dato che il giocatore, uno dei talenti più promettenti d’Europa, non ha avuto grande spazio al Bayern nella passata stagione.

Ryan accetterebbe un trasferimento prestigioso proprio per avere la possibilità di rimettersi in mostra come fatto benissimo all‘Ajax. E il Milan è una meta apprezzata data anche l’occasione di giocare la Champions League. BILD non fornisce dettagli sulla possibile formula dell’operazione, ma come accennato il giocatore sarebbe ben disposto. Prima della conferma dei tedeschi, Pedullà aveva riferito di una richiesta del Bayern Monaco molto alta, simile ai 35 milioni di euro.

Difficile che il Milan decida di spendere una tale somma. Potrebbe, nel caso, tentare un’offerta di prestito con opzione d’acquisto, anche se i bavaresi al momento sembrano riluttanti a tale formula.