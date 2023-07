Milan, Loftus-Cheek ha scelto il numero di maglia

La scelta di Loftus-Cheek è fatta. Ecco il numero di maglia che avrà l’inglese nella nuova stagione: una decisione davvero importante

AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Ruben Loftus-Cheek dal Chelsea FC. Il calciatore ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2027.

Nato a Londra il 23 gennaio 1996, Ruben cresce nel Settore Giovanile del Chelsea, con cui debutta in Prima Squadra nel 2014. Veste la maglia dei Blues per 7 stagioni, intervallate dall’esperienza al Crystal Palace nel 2017/18 e da quella al Fulham nel 2020/21. Con il Chelsea totalizza 155 presenze e 13 gol, vincendo 2 Premier League, 1 Mondiale per Club, 1 Europa League, 1 Supercoppa Europea e 1 Coppa di Lega.

Così il Milan, lo scorso 30 giugno annunciava la firma sul contratto di Ruben Loftus-Cheek. L’inglese, di fatto, è stato il primo vero acquisto di Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada. L’ex Chelsea è stato annunciato poche ore dopo Marco Sportiello, arrivato a parametro zero, dopo l’avventura con l’Atalanta.

Oggi – attraverso i social – il Milan ha di fatto svelato quale sarà il numero di maglia con il quale giocherà la stagione che sta per iniziare Ruben Loftus-Cheek. L’inglese ha deciso di raccogliere l’eredità di Sandro Tonali, mettendosi sulle spalle l’otto che fu di Gennaro Gattuso. Marco Sportiello, invece, aveva deciso di mantenere il numero che aveva già all’Atalanta, vale a dire il 57.

Grandi numeri

Il grande cambiamento, però, è stato messo in atto da Rafael Leao. Nei giorni scorsi, infatti, il calciatore e il Milan hanno ufficializzato il passaggio al numero 10.

🚨 Leao indosserà la maglia numero 🔟 nella prossima stagione. #SempreMilan pic.twitter.com/ZN4NfhcBbb — Pasquale La Ragione (@pasqlaragione) July 1, 2023

Un cambiamento davvero importante, che sottolinea ancor di più la centralità nel progetto rossonero dell’attaccante portoghese: “È un numero importante, un numero che ti porta delle responsabilità – afferma il giocatore sul proprio canale YouTube -. Dopo 4 anni nel club, poter usare un numero così importante è una sorta di ringraziamento per il mio club, che mi dà l’opportunità di usarlo e di avere la responsabilità di aiutare la mia squadra“.