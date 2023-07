Milan su Alvaro Morata, previsto un contatto: la richiesta dell’Atletico

Alvaro Morata è un’idea del mercato del Milan per rinforzare l’attacco: Di Marzio a Sky svela che dei contatti sono in programma.

Comprare un nuovo centravanti è tra le priorità della campagna acquisti rossonera. Ritirato Zlatan Ibrahimovic e con Divock Origi considerato cedibile, è fondamentale fare un investimento nel ruolo.

Il Milan potrebbe dare un’occasione a Lorenzo Colombo, rientrato dal prestito dal Lecce e contro-riscattato, ma non come potenziale titolare. Il giovane di Vimercate sarà a Milanello per il raduno e Stefano Pioli lo valuterà durante la preparazione estiva, poi verrà presa una decisione. Non mancano le richieste, per adesso in standby.

Calciomercato Milan, idea Alvaro Morata: le ultime news

Tra i nomi nella lista della dirigenza c’è anche quello di Alvaro Morata, che in Italia abbiamo conosciuto bene con la maglia della Juventus. Oggi milita nell’Atletico Madrid e la sua permanenza è tutt’altro che sicura. Alla moglie Alice Campello non dispiacerebbe fare ritorno in Italia.

Il giornalista Gianluca Di Marzio a Sky Sport ha confermato che Morata è un’idea reale: “In settimana ci sarà il primo contatto vero per lo spagnolo, in modo di capire ancora meglio la fattibilità dell’operazione. Nel contratto c’è una clausola di risoluzione e ha uno stipendio in linea con i parametri del Milan. Quando ha rinnovato, si è abbassato l’ingaggio per spalmare la cifra più alta che prendeva prima. Da capire se il giocatore vuole dare l’ok al ritorno in Italia, con la famiglia sta bene in Spagna“.

Nel contatto che ci sarà questa settimana si capirà se il Milan intenderà approfondire l’operazione o scartare l’ex di Real Madrid e Juventus. Per quanto riguarda la clausola di risoluzione, Di Marzio ha citato una cifra da 10 milioni che invece in Spagna ritengono essere superiore.

Matteo Moretto di Relevo spiega che sarebbe tra i 20 e i 30 milioni la somma esatta. L’Atletico Madrid è pronto a negoziare la cessione di Morata, però non vuole incassare meno di 20 milioni da questo affare. Presto sapremo e se il Milan vorrà andare fino in fondo oppure no.

Morata nell’ultima stagione ha messo insieme 15 gol e 3 assist in 45 partite tra Liga, Coppa del Re e Champions League. È un’attaccante di esperienza (compirà 31 anni a ottobre) e il Milan sta valutando la possibilità di ingaggiarlo. Nei prossimi giorni saprà se ci saranno le condizioni per intavolate una trattativa concreta.