@ML – Incontro Milan-Sassuolo non per Frattesi (che andrà all’Inter): la situazione

Il Milan ha incontrato oggi il Sassuolo. Si pensava per Davide Frattesi ma le cose stanno diversamente. Il centrocampista è destinato all’Inter

Secondo le ultime indiscrezioni, il Milan si era inserito in maniera decisa nella corsa a Davide Frattesi. E’ stato detto anche di un incontro in programma nella giornata di oggi tra la dirigenza rossonera e quella del Sassuolo, con anche la presenza dell’agente del giocatore Giuseppe Riso. Diverse notizie in merito, con anche quella della presunta offerta del Milan di 20 milioni di euro più il cartellino di Lorenzo Colombo, che il club valuterebbe 10 milioni.

Ma le cose stanno diversamente. Secondo le informazioni in possesso della nostra redazione di MilanLive.it, il Milan ha sì incontrato il Sassuolo, ma non per Davide Frattesi. Gli obiettivi del club rossonero per il centrocampo sono altri: Yunus Musah e Tijjani Reijnders tra tutti. Non c’è stato dunque alcun interesse reale del Milan per il centrocampista italiano. Non è un caso se l’Inter sia ormai in chiusura dell’affare. Come spiegato da Gianluca Di Marzio, i nerazzurri hanno incontrato nella giornata di ieri il Sassuolo nel capoluogo lombardo. I due club hanno discusso a lungo della trattativa per il trasferimento di Davide Frattesi all’Inter. E adesso, l’accordo pare sia ad un passo.

Il giornalista esperto di mercato ha spiegato infatti che il club di Zhang può chiudere per il giocatore del Sassuolo tra oggi e domani. L’inserimento del Milan è stato tutto tranne che reale. Come dall’inizio, rimane quello nerazzurro il club in pole per aggiudicarsi Davide Frattesi quest’estate.

Frattesi, c’era anche il Napoli

Anche l’altro giornalista di Sky Sport, Matteo Barzaghi, ha fornito ulteriori dettagli sulla vicenda. L’Inter ha allungato di recente per Frattesi e l’accordo verbale è adesso vicinissimo. Nelle prossime ore potranno essere definiti tutti gli aspetti dell’affare. Il club di Zhang ha dunque battuto ogni concorrenza, anche quella del Napoli. I campioni d’Italia si erano infatti inseriti di recente, ma l‘Inter ha anticipato ogni possibile mossa incontrando ieri il Sassuolo a Milano.

Dunque, tutto fa dire che Davide Frattesi sarà un giocatore nerazzurro a partire dalla prossima stagione. Milan beffato? Per molte fonti le cose stanno così, ma non c’è stato un interesse reale del club rossonero per il centrocampista azzurro. Come sottolineato, Giorgio Furlani sta lavorando ad altri obiettivi per il centrocampo di Pioli, e nell’incontro di oggi col Sassuolo si è parlato di altri profili.