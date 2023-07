@ML – Milan, si riparte il 10 luglio: il programma del raduno

La squadra rossonera si ritrova a Milanello per la prima fase della pre-season: il primo giorno è già tempo di conferenza per Pioli

Quello di giugno è stato un mese di riposo dopo le fatiche della passata stagione, ma fra poco è già tempo di ripartire perché c’è una nuova stagione da preparare e il Milan sa che questo può rivelarsi un anno molto importante, e per certi versi anche della svolta.

Il quarto posto dello scorso anno non è sicuramente stato soddisfacente, mentre dall’altra parte il cammino in Champions League è andato oltre le aspettative, ma ora c’è da riuscire a fare bene su ogni fronte. La società è chiamata a costruire una rosa all’altezza per essere protagonista in tutte e tre le competizioni. La proprietà ha deciso per una mezza rivoluzione, con l’addio del direttore dell’area tecnica Paolo Maldini e del leader in campo Sandro Tonali.

Con la sua cessione però il club ha raccolto una cifra molto importante che ora può permettere un mercato in entrata di un certo livello. Furlani e Moncada lavorano per rinforzare la squadra con le pedine giuste e vogliono affidarle al tecnico il prima possibile, per farli lavorare subito nel ritiro della pre-season, che partirà lunedì 10 luglio a Milanello, come di consueto.

Stefano Pioli parla in conferenza il primo giorno

Inizialmente nel raduno saranno presenti soprattutto i giovani, mentre chi è stato impegnato con le nazionali avrà diritto a qualche giorno di riposo in più. Per il primo giorno è in programma anche la conferenza di inizio stagione di Stefano Pioli.

Il tecnico parlerà alle 14:30, mentre il primo allenamento è in programma alle ore 17:00. I rossoneri cominceranno quindi a lavorare sul piano fisico e tattico per arrivare subito pronti all’inizio del campionato, che parte il 20 agosto. Dicevamo che alcuni big si aggregheranno più tardi. La squadra dovrebbe comunque essere al completo per la partenza in vista della tournée negli Stati Uniti.

In America il Diavolo arriverà il 20 luglio e domenica 23 ci sarà la prima amichevole di lusso, contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti e Brahim Diaz al Rose Bowl di Pasadena. Le altre due sfide in programma sono quella contro la Juventus di Massimiliano Allegri (27 luglio al Dignity Health a Los Angeles) e quella dell’1 agosto contro il Barcellona di Xavi.