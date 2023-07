Nuova vita per Maignan: per il francese cambia tutto

Il Milan è pronto a ripartire dal suo portiere: Mike Maignan sarà sempre più al centro delle dinamiche rossonere. Il rinnovo dopo la fine del calciomercato

Nel calcio moderno, ormai lo hanno capito tutti, nessuno è incedibile. Di fronte all’offerta irrinunciabile chiunque può partire. E’ un concetto, questo, che i tifosi del Milan hanno imparato bene, ma dopo l’addio di Sandro Tonali è difficile pensare che possa esserci un’altra partenza.

I sostenitori del Diavolo, chiaramente, temono per il futuro di Theo Hernandez e Mike Maignan, che hanno un contratto in scadenza nel 2026. Entrambi, però, hanno ricevuto la telefonata di rassicurazione, ad inizio giugno, da parte di Giorgio Furlani. Nessuna richiesta di incontro o di cambiare aria, al momento i due francesi hanno in testa il Milan.

Un Milan che si augura di poter avere Mike Maignan per l’intera stagione. E’ vero che i rossoneri sono corsi ai ripari, mettendo a disposizione di Stefano Pioli un nuovo portiere come Marco Sportiello, al posto di Ciprian Tatarusanu, ma l’ex Lille è chiaramente di un’altra pasta.

In casa Milan c’è la voglia di affidarsi per anni al proprio estremo difensore e come riporta Tuttosport, una volta concluso il calciomercato ci sarà modo per discutere del rinnovo. La sensazione è che le richieste dell’entourage di Maignan saranno alte, ma ci sarà modo di trattare per poter raggiungere un accordo. D’altronde il portiere a Milano si trova davvero bene e non c’è alcun motivo per cambiare, almeno finché il Milan gli potrà dare palcoscenici importanti e la possibilità di vincere. Il calciomercato estivo potrà dunque essere un banco di prova importante per la società, che farà capire a tutti, dunque anche ai propri giocatori, quali sono le ambizioni del club.

Non solo rinnovo: un problema da risolvere

Mike Maignan ripartirà questa estate con affianco un nuovo compagno, Marco Sportiello. Insieme ai due ci sarà quasi certamente Antonio Mirante, pronto a rinnovare il proprio contratto per un’altra stagione con i rossoneri.

L’ex Atalanta non sarà, però, l’unica novità sui campi di Milanello per l’estremo difensore francese. Dopo la partenza, lo scorso anno, di Nelson Dida, per motivi familiari, questa estate è stata la volta di Flavio Roma ed Emilio Betti. Tra i preparatori dei portieri ci sarà certamente Gigi Ragno, che avrà un ruolo più centrale, ma si attende l’arrivo di qualcuno che possa allargare lo staff. Si parla di un preparatore che possa arrivare da fuori. Non ci resta che attendere.